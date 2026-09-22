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影／中秋教師節連假桃機預估運量93萬人次 航警揭最常見危安物品

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中秋連假將至，航警局提醒搭機旅客，每人限帶1盒安全火柴或1個香菸打火機， 禁止放置於手提或託運行李內。圖／航警局提供
中秋連假將至，航警局提醒搭機旅客，每人限帶1盒安全火柴或1個香菸打火機， 禁止放置於手提或託運行李內。圖／航警局提供

今年中秋及教師節連續假期疏運期間為9月24日至29日，桃園國際機場公司預估6天旅運量約達93萬人次、平均每日15.5萬人次，出境高峰為24、25日，旅運量預估皆達16萬人次，建議旅客提早3小時抵達機場，善用自助報到、行李託運等智慧服務，提升旅運效率。

負責出境安檢的航警局提醒旅客，打火機及含有鋰電池的行動電源、加熱菸主機、藍芽耳機、攜帶型風扇等物品請勿託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，行動電源不超過2顆，安檢前先取出筆電、淨空口袋內物品、脫下外套、背心、帽子及皮帶等物品放入置物盒內受檢，以加速安檢作業。

航警局也統計近期搭機旅客所攜帶危安物品種類，發現最大宗為危險氣體類，桃園機場1個月內所查獲的數量就可達18,000件，其中又屬打火機、高壓噴罐最常見，出境旅客攜帶危安物品遭複查行李內容，除影響安檢速度外也可能因此耽誤行程，或衍生將違禁品寄回家的物流費用等其他支出。

航警局表示，為因應連續假期疏運需求，航警局除原有建置安檢警力外，另有替代役男26名、輔助安檢員人力160名協勤，協助桃園機場安檢線之旅客前導、行李複查等非涉公權力工作，達成安檢線尖峰時段滿線全開服務，以期有效疏運旅客，兼顧航空保安與安檢效率。

航警局呼籲，旅客若攜帶含有鋰電池的行動電源、加熱菸主機、藍芽耳機、攜帶型風扇等物品請勿託運。圖／航警局提供
航警局呼籲，旅客若攜帶含有鋰電池的行動電源、加熱菸主機、藍芽耳機、攜帶型風扇等物品請勿託運。圖／航警局提供

桃機 中秋 安檢 連假 桃園機場 行李

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