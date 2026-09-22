台大醫院健康大樓啟用 打造一站式就醫據點

台大醫院健康大樓今天上午舉行啟用典禮，健保署署長陳亮妤、衛福部醫事司副司長劉玉菁、教育部高教司副司長曾新元、台北市副市長李泰興、台北市衛生局長黃建華、台灣大學校長陳文章、台大醫學院代理院長倪衍玄及台大醫院院長余忠仁等出席，共同見證健康大樓正式啟用。

台大醫院表示，健康大樓為地下4層、地上14層建築，設有一般病床330床、加護病床10床，另配置16間手術室及24床手術恢復空間，並設置69間診間及30床化學治療空間，提供多項專科醫療服務。健康大樓整合耳鼻喉、泌尿、乳房醫學、眼科、皮膚及形體美容醫學等相關專科，並將門診、住院、檢查、手術、化學治療，以及教學與研究等功能集中於同一棟建築。

台大醫院指出，透過醫療空間與資源重新配置，健康大樓將不同醫療服務整合，打造一站式就醫據點，提升醫療服務的整合性，也提供病患更完整的就醫動線與醫療照護服務。

台大醫院健康大樓今天正式營運，提供耳鼻喉、泌尿、乳房醫學、眼科、皮膚及形體美容醫學等相關專科服務。記者曾學仁／攝影

台大醫院健康大樓上午舉行啟用典禮，台大醫院院長余忠仁（右）、台灣大學校長陳文章（左），共同為健康大樓興建紀錄揭牌。記者曾學仁／攝影

台大醫院健康大樓上午舉行啟用典禮，教育部高教司副司長曾新元（左起）、台北市副市長李泰興、台大醫學院代理院長倪衍玄、台灣大學校長陳文章、台大醫院院長余忠仁、健保署副署長顏嘉瑞、衛福部醫事司副司長劉玉菁、台北市衛生局局長黃建華等出席。記者曾學仁／攝影

台大醫院健康大樓今天正式營運，地上14層、地下4層建築，一般病床330床、加護病床10床，並設置16間手術室及24床手術恢復空間，另設有69間診間及30床化學治療空間，提供耳鼻喉、泌尿、乳房醫學、眼科、皮膚及形體美容醫學等相關專科服務。記者曾學仁／攝影

台大醫院健康大樓今天正式營運，提供耳鼻喉、泌尿、乳房醫學、眼科、皮膚及形體美容醫學等相關專科服務。記者曾學仁／攝影

台大醫院健康大樓上午舉行啟用典禮，台大醫院院長余忠仁出席致詞。記者曾學仁／攝影

台大醫院健康大樓今天正式營運，提供耳鼻喉、泌尿、乳房醫學、眼科、皮膚及形體美容醫學等相關專科服務。記者曾學仁／攝影