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台大醫院健康大樓啟用 打造一站式就醫據點
台大醫院健康大樓今天上午舉行啟用典禮，健保署署長陳亮妤、衛福部醫事司副司長劉玉菁、教育部高教司副司長曾新元、台北市副市長李泰興、台北市衛生局長黃建華、台灣大學校長陳文章、台大醫學院代理院長倪衍玄及台大醫院院長余忠仁等出席，共同見證健康大樓正式啟用。
台大醫院表示，健康大樓為地下4層、地上14層建築，設有一般病床330床、加護病床10床，另配置16間手術室及24床手術恢復空間，並設置69間診間及30床化學治療空間，提供多項專科醫療服務。健康大樓整合耳鼻喉、泌尿、乳房醫學、眼科、皮膚及形體美容醫學等相關專科，並將門診、住院、檢查、手術、化學治療，以及教學與研究等功能集中於同一棟建築。
台大醫院指出，透過醫療空間與資源重新配置，健康大樓將不同醫療服務整合，打造一站式就醫據點，提升醫療服務的整合性，也提供病患更完整的就醫動線與醫療照護服務。
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