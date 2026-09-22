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保力達B是「指示用藥」？台東名醫不解：哪位醫師會開保力達B處方

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
專訪台東基督教醫院副院長、和信治癌中心醫院放射腫瘤科顧問醫師鄭鴻鈞說，藥酒視為指示用藥販售根本不合邏輯，臨床上有哪一位醫師會開保力達B處方？。聯合報系資料照
專訪台東基督教醫院副院長、和信治癌中心醫院放射腫瘤科顧問醫師鄭鴻鈞說，藥酒視為指示用藥販售根本不合邏輯，臨床上有哪一位醫師會開保力達B處方？。聯合報系資料照

台東基督教醫院副院長、和信醫院放射腫瘤科顧問醫師鄭鴻鈞近期在社群發文，呼籲衛福部撤銷保力達B、威士比等含高濃度酒精「藥酒」藥品許可證。衛福部長石崇良僅回應，將與業者進一步討論。鄭鴻鈞今天表示，做此倡議起因為一位31歲年輕藍領病人，長年飲用保力達B，肝臟竟長出7公分腫瘤，藥酒視為指示用藥販售根本不合邏輯，「臨床上有哪一位醫師會開保力達B處方？」

保力達B、威士比等藥酒，目前被視為指示用藥管理，可由醫師處方或藥師只是使用。鄭鴻鈞指出，藥酒在工地文化中氾濫，除製造業者廣告使然，也與工地提神需求有關，長期以來除導致工安意外，害工人意外墜落鷹架，也讓許多病人因長期飲用這類含有高達10%酒精飲料，導致癌症發生，近2周內他已在門診看到5位與酒精相關癌症病人，其中就有人自述為保力達B愛用者。

鄭鴻鈞指出，他日前診治一位31歲病人，長年擔任工地工人，有飲酒習慣，且檢驗無B肝、C肝，他自述上工時席煥引用保力達B，搭配其他飲料解渴，起初因腰痠背痛就醫，最終確診肝內膽管癌，骨骼已被腫瘤侵蝕，且在肝臟內部發現7公分大腫瘤。台東地區肝癌病人半數以上為非病毒性肝炎導致，多數與酒精有關，藥酒在東部、南部盛行的情況，中央不可再繼續忽視。

「直到問診需要，才發現保力達B酒精濃度為10%，已接近酒精濃度約12%的紅酒。」鄭鴻鈞指出，一瓶700毫升紅酒，最便宜選項至少也要300元，保力達B以指示用藥名義販售，繞過酒精相關稅制，每瓶只賣約100元，導致勞動階層民眾長期、大量濫用，且這類藥酒商品文字敘述，以提振力氣、精神為主軸，卻沒有任何「酒」字，簡直是欺騙大眾。

石崇良稱保力達B為指示用藥，是否轉類需請食藥署與業者討論。對此，鄭鴻鈞質疑，全台有哪一位醫師會在病人自述需要提神醒腦時，給出保力達B處方？若沒有，為何要將其列為指示用藥？背後有任何科學實證基礎？臨床醫師發現病人頭昏腦脹，多會要求病人多休息，必要時檢查內分泌是否有不平衡情況，而不是開立興奮劑給病人，「所謂指示藥，難道是『錢先生』的指示？」

鄭鴻鈞說，保力達B、威士比回歸酒類管理，因稅制等原因，每瓶價格至少增加5成，可以價制量，減少民眾使用情況，且健保常年瀕臨財務失衡，民眾使用保力達B後增加的肝臟相關疾病，健保署應出面代位求償，落實責任文化，而不是讓全民承擔健康成本；若按衛福部所稱的指示用藥販售邏輯，保力達B不應大瓶裝販售，應按照其建議用量，每30至40毫升小瓶裝販售，否則不合理。

衛福部 台東 醫師

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