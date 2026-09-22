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健康幣全攻略！打疫苗、癌篩2年最高賺1萬3150幣 加碼獎抽Apple Watch

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

衛福部今公布「健康幣」完整攻略，10月1日起正式上路，年滿18歲民眾只要完成健康檢查、癌症篩檢或接種疫苗，就能累積健康幣，單次最高可獲得1350幣。12月1日起，開放兌換健康商品及服務。依個人年齡、性別及健康條件不同，前兩年最多可累積1萬3150幣。

國健署長沈靜芬表示，健康幣以「預防勝於治療」為核心，希望透過實質獎勵，鼓勵民眾主動接受預防保健服務，及早發現疾病、降低重症風險，並逐步養成健康生活習慣，減輕健保支出壓力。

Q1：健康幣到底怎麼賺？

民眾首次透過健保快易通App的健康存摺登入健康幣專區，即可獲得200幣，完成生活型態評估量表再拿100幣，等於完成兩項簡單任務，就能先賺300幣。1運動幣等於1元新台幣。

接種疫苗／流感疫苗450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣，公費及自費接種均納入。若同時接種流感及新冠疫苗，就能獲得1350幣。

癌症篩檢／乳癌、口腔癌及肺癌篩檢各可獲得1,000幣，子宮頸癌及大腸癌篩檢各900幣，其中大腸鏡檢查可獲得1350幣。成人預防保健服務及B、C型肝炎篩檢則各有800幣，各項檢查仍須符合公費服務資格及規定。

沈靜芬舉例，一名40多歲上班族女性，首次登入及填寫量表獲得300幣，接種流感、新冠疫苗獲得1350幣，再完成成人健檢、乳癌及子宮頸癌篩檢，即可累積4350幣。

以40多歲上班族女性為例，首次登入及填寫量表獲得300幣，接種流感、新冠疫苗獲得1350幣，再完成成人健檢、乳癌及子宮頸癌篩檢，可累積4350幣。圖／國健署提供
以40多歲上班族女性為例，首次登入及填寫量表獲得300幣，接種流感、新冠疫苗獲得1350幣，再完成成人健檢、乳癌及子宮頸癌篩檢，可累積4350幣。圖／國健署提供

Q2：健康幣如何使用？

民眾可透過健保快易通的健康存摺查詢累積幣額，滿1000幣後，自12月1日起至Health GO App兌換，使用效期為兩年。健保快易通及Health GO同步開放，兩個App可以互相跳轉完成綁定，即可分別使用2個。

Q3：健康幣兌換通路有哪些？

首波合作通路涵蓋超商量販、社區藥局、醫療機構、運動場館及壽險業者，可兌換生鮮食品、營養保健食品、醫療器材，或折抵自費健檢、疫苗及運動場館月租費等，實際品項依合作業者公告為準。

Q4：健康幣有加碼活動嗎？

有。為鼓勵民眾參與，衛福部另推出加碼抽獎。10月1日至11月30日期間，完成健保快易通實名綁定及Health GO註冊、綁定健康存摺，即可參加每周抽獎，活動共8周，每周抽出3600名幸運兒，各獲200元數位商品券，總計2萬8,800個中獎名額。

12月7日還將加碼抽出200名幸運兒，贈送Apple Watch Series 11。沈靜芬提醒，健康幣不是現金，而是鼓勵健康行為的獎勵點數，民眾可依自身年齡及健康需求，善用預防保健服務，讓顧健康成為日常習慣。

國健署長沈靜芬表示，健康幣鼓勵民眾主動接受預防保健服務，民眾可透過健保快易通的健康存摺查詢累積幣額。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬表示，健康幣鼓勵民眾主動接受預防保健服務，民眾可透過健保快易通的健康存摺查詢累積幣額。記者廖靜清／攝影

健康幣依年齡、性別及符合的健康任務不同，預估每人可賺約3,700至1萬3,150幣。圖／國健署提供
健康幣依年齡、性別及符合的健康任務不同，預估每人可賺約3,700至1萬3,150幣。圖／國健署提供

。圖／國健署提供
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健康幣 疫苗 Apple Watch 國健署 篩檢 健檢

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