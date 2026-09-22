植物園處方箋受肯定 林試所新增「紓壓好眠地圖」完成任務換禮物

農業部林業試驗所去年推出「植物園處方箋」受肯定，今天再宣布，結合醫療體系，推出「植物園處方：紓壓好眠地圖」，希望有助失眠者學習把自然的節奏帶回日常生活。

林試所發布新聞稿，許多人有失眠困擾，不是不想睡，而是身心一直停不下來。林試所與台北市立聯合醫院失智症中心、亞東紀念醫院合作，在台北植物園推出「植物園處方：紓壓好眠地圖」活動，邀請民眾走進城市綠地，透過看見植物、放慢步伐與練習呼吸，學習把自然的節奏帶回日常生活。

林試所表示，這項活動採「社會處方箋」概念，讓醫療照護不只停留在診間，也延伸到戶外自然場域。明天起至年底，凡於北市聯醫神經內科或亞東紀念醫院精神科等相關門診就醫的民眾，經醫師評估符合適應症後，即可取得專屬「植物園處方箋」，依地圖指引前往台北植物園進行療癒步行。

林試所表示，植物園不是醫療的替代品，是協助民眾建立規律生活的入口；透過醫師評估、地圖引導與獎勵機制，讓民眾更願意走出家門、親近自然，逐步把紓壓與好眠變成每天做得到的小行動。

林試所指出，台北植物園是台北都會區難得的大型綠地，109至111年曾推動森林五感活動測試，174名參加者回饋顯示，活動後壓力、憂鬱與焦慮均明顯下降，心率與血壓等生理指標也維持穩定。去年春季首次推出「植物園處方箋」活動後，76份問卷中超過7成參加者表示正向情緒提升，顯示自然活動有助於放鬆與建立健康習慣。

林試所表示，這次「紓壓好眠地圖」把民眾最想知道的「怎麼做」設計成可實踐的步驟。參與者可先在園區感受綠意與光線變化，再依地圖尋訪不同植物，觀察葉形、樹影與季節變化；也可撿拾落花落葉，聞聞植物氣味，透過感官讓心情慢下來。下午或傍晚的輕度伸展與步行，則可協助調整作息，為夜晚入睡做準備。

對於不熟悉植物園環境的民眾，林試所建議，可透過團體引導，由志工帶領協助認識睡眠調整方法，練習靜心呼吸、放鬆身體與覺察壓力來源，詳細資訊可參考台北植物園官網。

林試所表示，明天起至12月31日，領取「植物園處方箋」的民眾，可依地圖完成指定路線與任務，累積點數並兌換小禮物，希望透過醫療體系與自然場域的跨界合作，讓台北植物園成為民眾日常健康支持的一部分，陪伴失眠或壓力大的民眾，在城市裡找到一段能深呼吸、能慢下來，也能把好眠帶回家的綠色時間。