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赴日旅遊愛買藥妝 藥師提醒：腎友買藥先看成分

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院藥師陳又禎提醒，腎臟病人的用藥比一般人更需要謹慎，購買或服用其他成藥前，應先確認成分，避免誤用增加腎臟負擔。記者萬于甄／攝影
奇美醫院藥師陳又禎提醒，腎臟病人的用藥比一般人更需要謹慎，購買或服用其他成藥前，應先確認成分，避免誤用增加腎臟負擔。記者萬于甄／攝影

日本近年來成為國人海外旅遊的首選地，許多民眾更青睞赴日購買常備藥品、保健品等，不過，奇美醫院藥劑部藥師陳又禎提醒，腎臟病人用藥需更謹慎，從處方藥、成藥到中草藥等，都應先確認成分及劑量，切勿隨意服用。

台南一名年約70多歲的陳姓男子有高血壓、痛風病史及腎功能問題，感冒時習慣服用日本製綜合感冒藥，但經藥師檢視成分後發現含非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），恐對腸胃及腎功能不好的人增加負擔。

此外，另名68歲的阿明也患有痛風及慢性腎臟病，長期服用降尿酸藥物控制病情，後因痛風反覆發作再度就醫，經藥師評估發現，阿明並未規律服藥，一問之下竟是因降尿酸藥物的中文商品名有個「痛」字，讓阿明誤以為是止痛藥，謹記醫囑的他，擔心沒痛時吃會傷身而自行減量，讓藥師哭笑不得。

陳又禎表示，腎臟病人的用藥比一般人更需要謹慎，奇美醫院自2022年投入末期腎臟病前期（Pre-ESRD）藥事照護，累計服務1366人次，將紙本流程全面電子化，作業時間約減少5成，目前也進一步導入AI協助比對，省下約作業時間，可讓藥師投入更多時間進行用藥衛教。

她也強調，慢性腎臟病人在看診或買藥時，應主動告知腎功能狀況，避免自行使用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）及來路不明藥物，三高也要規律控制；若對藥物名稱、用途或成分有疑問，應先詢問醫師或藥師，別自行停藥、減藥。

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