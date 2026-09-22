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BMI正常就健康？體重降低就成功？腰圍、內臟脂肪才是減重關鍵

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
不少人減重時都有類似經驗，明明已經少吃、多運動，體重卻始終降不下來，甚至好不容易瘦下來又快速復胖，最後將原因歸咎於自己「意志力不夠」。示意圖。圖／123RF
不少人減重時都有類似經驗，明明已經少吃、多運動，體重卻始終降不下來，甚至好不容易瘦下來又快速復胖，最後將原因歸咎於自己「意志力不夠」。示意圖。圖／123RF

「台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引」日前發布，振興醫院整理5大重點：瘦不下來不是因為不努力、BMI正常並不等於全身都健康、減重目標應量身訂定做5%就有感、減肥並非少吃多動，還有不是體重降低就是成功。

不少人減重時都有類似經驗，明明已經少吃、多運動，體重卻始終降不下來，甚至好不容易瘦下來又快速復胖，最後將原因歸咎於自己「意志力不夠」。研究發現，減肥不只是為了追求體重計上的數字，而是要全力守護心臟、血管與全身健康。

中華民國糖尿病學會近期發布「台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引」，由新陳代謝、心血管、腎臟、肝臟、精神及營養等專科參與，重新強調肥胖治療的核心概念。

振興醫院說，肥胖受到遺傳、荷爾蒙、睡眠、心理壓力、飲食環境等多重因素影響，即使患者曾成功減重，身體仍可能透過食慾及能量代謝調節，使體重逐漸回升，因此復胖不代表治療失敗，更不應單純歸咎個人缺乏自制力。

指引也提醒，BMI雖是臨床常用的肥胖篩檢工具，但並不能完整反映一個人的健康狀況。即使BMI落在正常範圍，若有腹部肥胖、內臟脂肪過多，仍可能增加糖尿病、心血管疾病及脂肪肝等風險。因此，評估肥胖時，除了身高、體重，也應進一步了解腰圍、血壓、血糖、血脂、肝臟及腎臟功能，並留意肌肉量是否不足。

至於減重目標，指引也不再鼓勵一味追求大幅減重。對部分患者而言，體重下降5%就可能帶來血糖、血壓及三酸甘油脂等代謝指標改善；若要改善嚴重的脂肪肝或睡眠呼吸中止症，則可能需要更進一步減少10至15%的體重。實際目標仍應依個人的肥胖程度、併發症及整體健康狀況量身訂定。

振興醫院說，生活型態調整仍是減重基礎，包括均衡飲食、規律運動及充足睡眠，但若經過生活調整仍無法達到治療目標，也不代表只能繼續「硬撐」。現代肥胖治療已包含藥物、內視鏡及減重代謝手術等方式，醫師可依患者病況選擇適合的治療策略。

振興醫院表示，減重過程不能只看體重下降多少，還要避免肌肉量流失。尤其熟齡及中高齡族群若快速減重，卻沒有攝取足夠蛋白質並搭配阻力運動，可能增加肌少症及體力下降風險。因此，減重治療除了降低脂肪，也應盡可能維持肌肉與身體功能。

振興醫院提醒，肥胖治療的目的並非讓每個人都追求「紙片人」身材，而是降低糖尿病、心血管疾病、脂肪肝及其他肥胖相關疾病風險。

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