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「健康存摺為何沒錢？」總統一句話催生健康幣 石崇良揭關鍵推手

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部規畫，健康幣將於10月1日正式上路，民眾完成符合資格的成人健檢、癌症篩檢及疫苗接種等健康任務，即可累積點數，12月1日起開放兌換。記者廖靜清／攝影
衛福部規畫，健康幣將於10月1日正式上路，民眾完成符合資格的成人健檢、癌症篩檢及疫苗接種等健康任務，即可累積點數，12月1日起開放兌換。記者廖靜清／攝影

衛福部石崇良今出席「顧健康 賺飽幣」記者會時表示，健康幣政策的最初構想，來自總統賴清德的一句話「健康存摺怎麼會沒有錢？」當時他向總統報告健保署「健康存摺」的功能，總統發現存摺裡，記錄民眾健康檢查及醫療數據，卻沒有真正的「錢」，讓石崇良開始思考，能否將健康行為轉化為具體價值，透過健康促進累積獎勵。

石崇良表示，健康幣從構想到逐步成形，背後有幾位重要推手。首先是賴清德提出的問題，促使團隊參考新加坡以運動獎勵鼓勵民眾參與的經驗，進一步思考，除了運動，接種疫苗、接受健康檢查等健康行為，是否也能轉換為健康幣。

第二位關鍵人物是台大公共衛生學院教授陳秀熙。石崇良指出，陳秀熙透過研究與計算，嘗試將不同健康行為所創造的效益量化，為健康幣建立以健康價值為基礎的獎勵概念。

不過，健康幣涉及龐大人口，如何讓政策持續運作，而非一次性發放獎勵，也是一大挑戰。石崇良透露，去年9月左右，他曾向全家便利商店相關高層分享構想，獲得正面回應，這也促使思考，如何結合民間企業力量，建立能夠長期運作的健康促進模式。

石崇良強調，健康幣的核心不是單純發錢，而是讓健康行為成為生活習慣。他引述生活型態醫學專家的觀點指出，改變生活型態需要長時間累積，不能只靠一次性的獎勵，因此健康幣將結合遊戲化設計，讓民眾持續參與。

石崇良以熱門遊戲「寶可夢」為例，玩家即使無法將蒐集成果換成現金，仍願意四處探索、持續投入。健康幣也希望運用類似的誘因，讓民眾在完成健康任務的過程中獲得成就感，逐步養成習慣。

石崇良進一步提出健康幣三大核心精神，包括涵蓋全生命週期、以健康價值為中心，以及透過遊戲化激勵行為。目前政策先從18歲以上民眾開始，未來希望逐步向下延伸，讓不同年齡層都能參與。

根據衛福部規畫，健康幣將於10月1日正式上路，民眾完成符合資格的成人健檢、癌症篩檢及疫苗接種等健康任務，即可累積點數，12月起開放兌換。合作場域涵蓋超商、藥局、醫院、運動場館及壽險業者，讓民眾有機會將累積的健康幣用於健康相關商品或服務。

石崇良表示，未來還將持續增加健康任務，讓民眾透過健康行為賺取點數，再利用點數參與其他健康活動，形成持續運作的正向循環。期盼藉由政府與民間企業共同投入，讓「健康台灣」不再只是政策口號，而是真正融入每個人的日常生活。

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