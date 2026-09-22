台大健康大樓已啟用190床 縮短急診候床時間 紓解西址古蹟維護壓力

台大醫院位於常德路的門診大樓為古蹟，長期以來承受大量人流，導致古蹟維護困難，歷經20年籌備建造、花費逾50億元公帑，該院正式啟用地下4層、地上14層的「健康大樓」，共設一般病床330床、加護病房10床，且有手術室、門診診間等多元空間。院長余忠仁指出，目前開床約190床，且因病房大樓騰出部分病床，可用於增設急診後送病房，解決急診困境。

余忠仁指出，健康大樓籌建過程歷經逾20年，主要興建考量為緩解該院西址舊大樓古蹟維護壓力，盼紓解部分病人流，讓古蹟空間獲得休息，且新大樓規畫良好醫療空間，除讓病人就醫流程更舒適外，醫護人員也可在全新動線、空間及照顧模式下，提供更好的醫療服務，此外，亦新設研究空間，對台大醫院發展尖端研究將有所助益。

健康大樓位於台北市中正區中山南路12號、鄰近台大醫院兒童醫院，為台大醫院西址北區整體開發計畫的重要建設之一，早期規劃即以「特色醫療」為發展主軸，為地上14層、地下4層建築，規畫一般病床330床、加護病床10床，並設置16間手術室及24床手術恢復空間，另設有69間診間及30床化學治療空間，整體建築兼具醫療照護、教學研究及行政服務等多元功能。

余忠仁表示，目前健康大樓病床已啟用190餘床，病房為全新設計，對病人而言感受一定比現有床位更佳，展現台大醫院健康守護、醫界典範的核心價值，此外，因應日前急診壅塞情況，台大醫院執行各項內部措施，目前大廳9成以上時間無病人滯留，健康大樓啟用後，急診所在的病房大樓，部分病房搬遷至健康大樓，騰出的空間將設置急診後送病房，更有助縮短急診病人候床時間。

台大醫院指出，該院耳鼻喉部、泌尿部、眼科部、皮膚部及形體美容醫學中心原位於西址舊大樓，乳房醫學中心則由兒童醫院搬遷至健康大樓；此外，耳鼻喉頭頸超音波及乳房超音波檢查服務亦由東址整合至健康大樓，讓「門診—檢查—治療」的就醫動線更加集中。健康大樓2樓並新設顱顎面頭頸外科門診，提供相關顱顏、頭頸疾病之專業診療服務，進一步完善特色醫療服務布局。