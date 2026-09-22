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食藥署揪3公噸印尼木薯餅、千禧餅甜味劑超標 法國乾酪大腸桿菌不合格

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
2批印尼木薯餅合計2100公斤，被檢出甜味劑不合格。圖／食藥署提供
2批印尼木薯餅合計2100公斤，被檢出甜味劑不合格。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定品項，其中多項印尼出口的點心，檢出甜味劑不合格，包括2批木薯餅2100公斤、1批千禧餅1325公斤，合計逾3公噸需退運或銷毀。食藥署自6月2日起，邊境針對印尼穀物調製食品採加強抽批查驗，抽驗比率為20％至50％。另有2批法國乾酪檢出大腸桿菌超標，需退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，3批由輸入業者「西霸企業有限公司」報驗的印尼穀類調製食品及蔬果調製食品，檢出甜味劑不合格，必須退運或銷毀，第1批及第2批為穀類調製食品的木薯餅及千禧餅，檢出糖精介於每公斤0.02克至0.06克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.04克至0.06克，第3批為蔬果調製食品的木薯餅，檢出糖精每公斤0.02克及環己基（代）磺醯胺酸每公斤0.38克。

劉芳銘說，前述甜味劑依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，均不得使用於這類穀物、蔬果調製食品，食藥署針對「西霸企業有限公司」輸入印尼的穀類調製食品採逐批查驗，抽驗比例為100%；蔬果調製食品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食藥署從115年6月2日起至115年10月21日止，在邊境針對印尼的穀物調製食品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。針對印尼的蔬果調製食品，自115年9月22日起至115年10月21日止，採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

2批由輸入業者「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於23至1100及大於1100，依規定，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。劉芳銘說，這2批法國乾酪需退運或銷毀，且針對聯馥食品採逐批查驗。

劉芳銘指出，食藥署統計近半年，從115年3月14日至115年9月14日止，受理法國的其他乾酪，報驗1539批，檢驗不合格7批，不合格率0.5%，檢驗不合格原因為大腸桿菌及病原性大腸桿菌不合格。食藥署從115年9月22日起至115年10月21日止，在邊境針對法國的其他乾酪採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

1批千禧餅1325公斤被檢出甜味劑超標。圖／食藥署提供
1批千禧餅1325公斤被檢出甜味劑超標。圖／食藥署提供

超標 食藥署 印尼 大腸桿菌 法國

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