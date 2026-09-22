台大EMBA 30周年「泳向未來」，200名勇士挑戰泳渡日月潭成功完賽

2026日月潭萬人泳渡於9月20日圓滿落幕，吸引來自全球38國、超過2.1萬名泳士共襄盛舉。適逢台大EMBA成立30週年，台大EMBA也以「泳向未來，日月同行」為主題，號召EMBA師生挑戰3,300公尺泳渡。打工兼職平台「小雞上工」更成為此次台大EMBA泳渡最大贊助商，以實際行動陪伴參賽者挑戰自我、完成目標。

台大EMBA今年以「泳向未來，日月同行」為主題，號召師生挑戰3,300公尺泳渡。 圖／鄒毓凱 攝影

從泳池到基隆海訓，3個月扎實訓練為安全完賽打底

泳渡日月潭不只是泳技與體力的考驗，更要面對開放水域的水流、環境變化及大量泳士同時下水等挑戰。為讓首次參與的選手建立基本能力與信心，台大EMBA早在賽事三個月前便展開密集訓練，包括在台大校內的泳池訓練，以及在基隆和平島的海訓。

從熟悉游泳技巧、調整體能，到實際接觸開放水域，訓練循序漸進，讓新手逐步克服對陌生水域的緊張，也讓具游泳經驗的選手進一步熟悉長距離與不同水域環境。透過一次次訓練與實戰演練，所有選手逐步累積應變能力與完賽信心，為挑戰日月潭泳渡做好充分準備。

泳渡日月潭不只是泳技與體力的考驗，更要面對開放水域水流環境等挑戰。 圖／鄒毓凱 攝影

「小雞上工」為台大EMBA泳渡日月潭活動最大贊助商，校友情誼一路相挺

有人泳渡，是為了挑戰自己；有人泳渡，是為了完成心中一直想實現的夢。值得一提的是，本次活動也獲得台大EMBA校友創立的品牌「小雞上工」熱情支持，除提供魚雷浮標、衣保袋等泳渡裝備，更加碼前三名選手獎金，為參賽者加油打氣。

「小雞上工」以「打工人第一品牌」為品牌定位，目前註冊會員已達414萬，APP累積下載量突破590萬次，日流量約11萬人次，每月應徵數達53萬。服務觸角學生延伸至社會人士、二度就業等兼職族群，陪伴不同人生階段的求職者探索職涯、尋找機會、實現夢想。此次攜手台大EMBA 30週年泳渡活動，更將「勇於嘗試、挑戰自我」的品牌精神帶進日月潭，與每一位勇士一起迎向挑戰。

從賽前訓練到物資準備，一路都有台大EMBA學長姐與各方夥伴並肩相挺。這份支持，不只讓勇士們感受到滿滿支持，也為這場泳渡之旅增添更多相互鼓勵、彼此成就的溫暖。

台大EMBA校友創立品牌「小雞上工」是活動最大贊助商，讓勇士們感受到滿滿支持。 圖／鄒毓凱 攝影

「一起出發、一起到達」凝聚團隊力量

比賽當天清晨5:30，所有選手在教練帶領下完成暖身，隨後正式投入泳渡挑戰。面對長距離賽程，選手們一路彼此照應、互相勉勵，秉持「一起出發、一起到達」的精神，朝著共同目標前進。

最終，台大EMBA參賽選手全員順利完成泳渡，取得完賽證明與獎牌。過程中，國際長袁孝維教授、管理學院陳家麟院長與 EMBA 執行長何耕宇教授等多位系所院長及老師也親自到場加油打氣，為選手注入滿滿力量，充分展現台大EMBA跨屆、跨系所的凝聚力，也讓這場泳渡不只是一場個人挑戰，更成為台大EMBA大家庭共同完成的一場團隊紀念。今年最特別的是，台大副校長丁詩同，也親自下水並完成3,300公尺的賽事。

台大EMBA參賽選手全員順利完成泳渡。 圖／鄒毓凱 攝影

優秀選手締造亮眼成績 持續挑戰自我、突破紀錄

台大EMBA每年都有優秀同學在泳渡日月潭中締造佳績，今年更由趙國翔以1小時20分的亮眼成績，名列台大EMBA男子組之冠，由林雪𪻱以1小時22分勇奪女子組冠軍，展現平日累積的體能與扎實訓練成果。

對許多參賽者而言，這場泳渡留下的不只是完賽成績，更是一段與同學並肩作戰的珍貴回憶。不少選手分享，「泳渡過程中資訊充足、裝備齊全，是很難得、很快樂的回憶。」

台大EMBA活動籌辦總召徐丞志教授也鼓勵學弟妹：「只要堅持下去，就一定游得完！」期待明年再次在日月潭相見，持續寫下屬於台大EMBA的精彩篇章。