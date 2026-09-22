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咖啡怎麼喝才加分？醫曝4大原則護身 最好留8小時代謝

聯合新聞網／ 綜合報導
咖啡不只是「提神飲料」，怎麼喝、什麼時候喝，可能影響血糖、脂肪代謝與睡眠。圖／AI生成
咖啡不只是「提神飲料」，怎麼喝、什麼時候喝，可能影響血糖、脂肪代謝與睡眠。圖／AI生成

不少人每天都要來上一杯咖啡，不過咖啡不只是「提神飲料」，怎麼喝、什麼時候喝，也可能影響血糖、脂肪代謝與睡眠。減重醫師陳威龍近日在臉書粉專「Cofit我的專屬營養師」分享喝咖啡的4大原則，從烘焙程度、飲用時間到每日咖啡因攝取量都有提醒，讓愛喝咖啡的民眾多一層參考。日本消化內科醫師工藤亞希則點出，咖啡富含的多酚「綠原酸」具有抗氧化作用，理論上可能從體內協助降低氧化壓力，不過絕不能取代防曬措施，並推薦有美容需求的人適合的咖啡搭配。

淺焙、深焙怎麼選？別一起床就喝

陳威龍醫師表示，如果希望攝取較多綠原酸，可以優先選擇淺烘焙咖啡。綠原酸屬於多酚類，具有抗氧化特性，也與血糖及脂肪代謝相關。

不過，並不是越淺焙就一定越適合所有人，如果本身腸胃比較敏感，也可以考慮深烘焙咖啡。他指出，部分小型研究發現，深烘焙咖啡對胃酸分泌的刺激可能比較低，雖然綠原酸相對少，但對部分腸胃敏感族群可能比較友善。

第二個重點則是喝咖啡的時間。很多人一起床就先喝咖啡，但醫師建議，可以稍微延後，起床約1小時後再喝。他提到，剛起床後的一段時間，體內皮質醇本來就會自然上升，有助於保持清醒，因此可以讓身體先自然甦醒，再利用咖啡因接力提神。

睡前6小時停止攝取咖啡因 一天內也別超量

至於咖啡可以喝到幾點，陳威龍建議，睡前至少6小時就停止攝取咖啡因，最好讓身體留夠8小時以上的代謝時間，避免咖啡因影響晚上的深層睡眠。

最後則是一天到底能喝多少。如果一天同時喝咖啡、茶又喝能量飲料，很容易在不知不覺中累積過多咖啡因，可能出現心悸等不適。他提醒，每日咖啡因攝取量建議不要超過300毫克，計算時也不能只看咖啡，茶、巧克力、可樂、能量飲料，甚至部分含咖啡因的藥物，都要一起算進去。

這些搭配讓喝咖啡更營養

咖啡富含多酚類成分「綠原酸」，具有抗氧化作用，可幫助減少活性氧對細胞造成的傷害。日本消化內科醫師工藤亞希表示，咖啡無法直接阻擋紫外線，但可能從體內提供一些保護。

若想增加日常美容營養，可在咖啡中加入杏仁奶或少量薑。杏仁奶含維生素E，與咖啡搭配可增加抗氧化營養來源；薑則有助暖身。此外，也能搭配堅果、優格等食物，讓咖啡融入更均衡的飲食。

咖啡 烘焙

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