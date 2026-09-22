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健康幣將開跑 超商、運動場館等兌換場域一次看

中央社／ 台北22日電

健康幣10月開跑，癌篩、打疫苗賺點數，12月起兌換。國健署公布兌換場域名單，包含7-11、全家、全聯、World Gym、健身工廠、Curves及多家人壽等，用健康行為免費換健康商品。

健康幣是比照新加坡經驗，將健康行為轉譯為健康幣，第1階段採取「有做就有幣」，參與對象為年齡滿18歲以上，具健保資格，包含外籍人士，可獲得健康幣項目有公費成人健檢、公費癌症篩檢、公費與自費疫苗接種，含流感疫苗、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、肺鏈疫苗。

衛生福利部國民健康署今天舉行「顧健康賺飽幣」啟動記者會，國健署長沈靜芬說，每項促進健康項目可獲點數介於800至1350點，根據國健署推估，健康幣上路2年內，每人最多可累積的健康幣，依據不同年齡層與健康風險，點數約3700點至1萬3150點，使用期限為2年。

沈靜芬表示，這次健康幣兌換場域是公私協力，串聯食、藥、醫、動、保等多元健康場域，超商、量販業名單為7-11、全家、全聯福利中心，可兌換健康概念商品，包括生鮮、飲品及乾貨，提升健康幣使用的便利性。

運動場館也是兌換場域，包含World Gym世界健身俱樂部、健身工廠、Curves女性專屬健身房，提供月租費折抵及周邊運動商品，養成運動好習慣；大樹藥局、維康等社區藥局則可兌換醫療器材及營養保健食品等，讓專業服務融入社區。

沈靜芬表示，壽險業者則提供外溢保單、健康行為獎勵及健康加碼回饋，包含台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台銀人壽；另外，26家部立醫院可利用健保卡，兌換自費健檢、自費疫苗及自費麻醉。

沈靜芬表示，健康幣需透過下載中央健康保險署「全民健保行動快易通」App，再登入「健康存摺」的「健康幣專區」累積幣，10月1日起就可以查詢健康幣，首次利用健康存摺登入健康幣專區，可獲得200幣；完成生活型態評估量表可再獲得100幣。

沈靜芬說，健康幣不用保存單據，也不用逐筆申請，相關紀錄會透過系統自動介接認列，並可自12月起，經由下載國健署Health GO App，與「全民健保行動快易通」App進行互相跳轉完成綁定，就可利用健康幣兌換健康商品。

沈靜芬表示，民眾只要於10月1日至11月30日下載健保署「全民健保行動快易通」及國健署Health GOApp，完成身分綁定及註冊，就能參加抽獎，抽獎活動連續8週，每週抽出3600人，每人可獲200元數位商品券，8週共計2萬8800名。

12月7日還有年終加碼活動，將從所有完成綁定者中再抽出200名，送出Apple Watch。

衛福部長石崇良說，目前健康幣適用對象為18歲以上民眾，未來會往下推至學齡孩子，讓全生命週期皆可獲得健康幣。

健康幣 運動 國健署 健檢 疫苗

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