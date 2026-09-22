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淡江大橋不是畫布！監視加強巡查 攀爬、塗鴉最高罰30萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋全區含主橋、引道、人行及自行車道設施等，嚴禁任何未經許可攀爬、塗鴉及毀損行為，違者最高罰30萬元罰鍰。聯合報系資料照
淡江大橋全區含主橋、引道、人行及自行車道設施等，嚴禁任何未經許可攀爬、塗鴉及毀損行為，違者最高罰30萬元罰鍰。聯合報系資料照

淡江大橋今年5月12日正式通車，作為全球跨度最大的單塔不對稱斜張橋，通車展現台灣工程技術的重大突破，更體現當代公共建設對美學的高度要求與實踐。交通部公路局表示，淡江大橋全區含主橋、引道、人行及自行車道設施等，嚴禁任何未經許可攀爬、塗鴉及毀損行為，違者最高罰30萬元罰鍰。

淡江大橋為銜接新北市淡水與八里的重要交通地標，公路局說，淡江大橋全區含主橋、引道、人行及自行車道設施等，嚴禁任何未經許可攀爬、塗鴉及毀損行為。

公路局說，公共設施塗鴉破壞大橋視覺景觀與整體環境，針對違規塗鴉與破壞行為，將聯合警政單位與現場監視設備加強巡查，經查獲將依公路法第72條規定，擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

公路局呼籲，前往淡江大橋賞景及通行的民眾，大橋是兼具交通與休憩功能，請共同發揮公德心，愛護公共建設與橋面設施，切勿因一時興起非法塗鴉，民眾如發現有破壞公物或違規行為，可即時通報相關單位立即取締。

淡江大橋是由國際知名女建築師札哈·哈蒂設計打造，是全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」，橫跨淡水河口，全長共920公尺，最高跨距達450公尺。

札哈·哈蒂在建築團隊拿下淡江大橋設計競圖隔年不幸離世，使淡江大橋成為她的重要遺作之一，2025年也被CNN評為全球11大重要建築之一。

札哈·哈蒂以雲門舞集舞者律動為設計靈感，主橋塔呈現「雙手合十」意象，為減少對淡水河口景觀的干擾，捨棄常見的雙塔結構，改以單座高211公尺的橋塔支撐，並弱化建築體量以凸顯自然之美。

以往淡水、八里兩地往來必須繞行關渡大橋，車程約30至40分鐘，且尖峰時段極度壅塞，淡江大橋通車後，兩地距離將縮短約15公里，車程直接降至5至10分鐘。不僅是地方通勤的福音，更能有效分流台2線、台15線的龐大車流，解決關渡大橋長期超額負荷的交通瓶頸。

此外，淡江大橋還能串連聯台61線（西濱快速公路）與台64線（八里新店線），串起北部濱海公路系統，讓淡水不再是「交通末端」，大幅節省淡海地區民眾往來桃園機場、林口、蘆竹等地的時間。

淡江大橋全區含主橋、引道、人行及自行車道設施等，嚴禁任何未經許可攀爬、塗鴉及毀損行為，違者最高罰30萬元罰鍰。記者林伯東／攝影
淡江大橋全區含主橋、引道、人行及自行車道設施等，嚴禁任何未經許可攀爬、塗鴉及毀損行為，違者最高罰30萬元罰鍰。記者林伯東／攝影

淡江大橋 塗鴉 斜張橋 淡水

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