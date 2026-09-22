快訊

謝宜容遭爆罵下屬「掐死你」轟抗旨欺君 勞動部：霸凌零容忍依法上訴

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

亞運／鍾孟宇擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

聽新聞
0:00 / 0:00

AI預測疾病效果顯著 演化數據標記危險DNA

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
加州大學柏克萊分校團隊開發出一款新型基因語言模型「GPN-Star」，以辨識DNA中可能致病的危險變異。（Photo by Braňo on Unsplash under C.C License）
加州大學柏克萊分校團隊開發出一款新型基因語言模型「GPN-Star」，以辨識DNA中可能致病的危險變異。（Photo by Braňo on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】AI如何解開基因組的神秘面紗？加州大學柏克萊分校團隊開發出一款新型基因語言模型「GPN-Star」，並利用數百萬年的演化數據訓練AI，以辨識DNA中可能致病的危險變異。如今，這項突破不僅在預測疾病變異上有顯著成效，更大幅降低了運算時間與資源。

演化對齊縮短訓練

地球報》報導，人類基因組包含約30億個鹼基對，但其中僅約1%至2%用於編碼蛋白質，其餘非編碼區域則被稱為「垃圾 DNA」或控制基因表現的調控元件。

相較於傳統語言模型需要處理未經對齊的全基因組，GPN-Star採用「全基因組對齊」技術，將數百種物種的DNA與人類序列進行比對，從中找出在演化過程中被保留下來的關鍵片段。

如此一來，GPN-Star避開了大量無用的垃圾資訊，僅需要數天時間與少數處理器即可完成訓練。研究團隊指出，模型參數僅約2億，卻能在預測遺傳變異與辨識功能性元件方面展現極高精準度，超越了需要數千塊晶片、訓練數月的大型AI模型。

時間尺度預測變異

加州柏克萊大學》指出，研究團隊分別利用靈長類、哺乳類及脊椎動物等不同演化時間尺度的數據訓練模型。結果顯示，脊椎動物模型擅長預測演化緩慢且稀有的蛋白質變異，而靈長類模型則在預測精神分裂症等複雜疾病上表現最佳。

儘管全球已有許多團隊致力於實驗檢測基因變異，但面對龐大的基因組數據仍難以全面覆蓋。因此，研究團隊已公開所有預測結果與數據，供全球生物學家免費下載，以加速基因醫學與臨床診斷的發展。

【更多精采內容，詳見

DNA 柏克萊 基因

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陽明交大研究：台灣人部分基因隨世代逐漸減少 可能與瘧疾有關

科學人／骨肉也能3D列印！讓血管跟著骨骼一起長

人形機器人最快明年聽懂人話 千尋智能：家用尚需數年

太空硬體墜毀火星 意外撞出5個新隕石坑

相關新聞

北宜高鐵拍板後餘波盪漾…環評訴願遭駁回 民團將續提行政訴訟

行政院2個月前正式通過北宜高鐵方案，歷經七個月審查的環評訴願最近遭駁回。民團今天批評，政院回覆函未能正面回答外界質疑，僅以法條文字回應程序問題。其中，台鐵預估損失從環評報告認定的150億，變成政院折現值2.1億，中間落差之大，訴願人將提起行政訴訟，讓北宜高鐵按接受更完整的司法檢驗。

25名「訂製嬰兒」跨境出生惹議 婦兒盟籲人工生殖修法先補兒權漏洞

花費200萬至450萬元，就能跨國挑選卵子、代理孕母，甚至指定孩子性別。台中地檢署破獲橫跨台灣、馬來西亞及泰國的「訂製嬰兒」集團，已有25名新生兒在台出生。全國婦兒團體聯盟表示，這起案件不僅涉及非法仲介，更暴露跨境人工生殖的監管問題，呼籲政府在擴大人工生殖適用對象前，應先補足兒童權益保障及跨境管理機制。

中秋連假迎秋老虎 舒力基颱風最快周四生成 賈新興估這2天恐威脅台灣

周五開始就是中秋和教師節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，連假確定受秋老虎籠罩，天氣晴朗穩定，好賞月。熱帶擾動91W，預估周四至周五有發展為舒力基颱風的機率，路徑走向受到環境導引氣流影響，未來有朝台灣移動的趨勢。

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

杜鵑颱風持續影響日本關東地區，21日起帶來強風豪雨，不僅造成航班大亂，鐵路交通也受到波及。成田機場往東京都心的JR、京成線21日晚間陸續停駛，大批旅客無法離開機場，截至當晚11時約有2600人滯留，只好在航廈內過夜，成田機場也緊急提供睡袋、飲料水及餅乾等物資，讓網友直呼「這趟旅程太難忘」。

準「舒力基」上午生成最快明成颱 不排除侵台仍有變數

熱帶性低氣壓TD29號今天上午8時形成，目前中心位置在關島西南西方320公里之處（鵝鑾鼻東南東方2470公里之處），以每小時18轉14公里速度，向西北西轉西北進行。中央氣象署表示，有發展為輕度颱風的趨勢。若TD29號增強為颱風，將命名舒力基。

淡江大橋不是畫布！監視加強巡查 攀爬、塗鴉最高罰30萬

淡江大橋今年5月12日正式通車，作為全球跨度最大的單塔不對稱斜張橋，通車展現台灣工程技術的重大突破，更體現當代公共建設對美學的高度要求與實踐。交通部公路局表示，淡江大橋全區含主橋、引道、人行及自行車道設施等，嚴禁任何未經許可攀爬、塗鴉及毀損行為，違者最高罰30萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。