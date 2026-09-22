秋分到！晝短夜長進入觀星期 北市天文館曝有機會見黃道光

明天就是秋分，北市天文館表示，接下來太陽在天球上的位置會一天比一天偏向南方，夜晚的時間也會跟著越來越長，進入適合觀星的時期，在秋分過後幾周內更有機會看到難得一見黃道光，民眾可到離城市光害與空氣汙染較遠的地點觀賞。

天文館說，「秋分」的「分」字，常被解釋為晝夜等長，但若以台灣實際的日出、日落來觀察，秋分當天白晝與黑夜其實不會剛好各12小時，因為「日出」與「日落」是以太陽上緣接觸地平線為判定，加上地球大氣折射會使看到的太陽位置比實際位置略高，實際白晝通常會比12小時稍長。

天文館說，以台北為例9月23日日出時間為5時43分，日沒時間為17時50分，白天約為12時7分，秋分後幾天才會出現較接近「晝夜等長」的情況，在秋分後，太陽在天球上的位置會一天比一天偏向南方，夜晚的時間也會跟著越來越長，進入適合觀星的時期。

天文館表示，在秋分前後幾周內，晴朗日黎明前約2至3小時往東方天空仔細觀察，有機會看到平時較難見到的黃道光，它是分布在太陽系黃道面上細小塵埃所散射的微弱陽光，呈白色的三角錐狀，底部最寬約有40度，高度可近70度，最亮處僅和銀河的亮度差不多，可至遠離城市光害與空氣汙染的地點觀賞。