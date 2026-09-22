特別獎幸運兒在哪？5至6月發票6個千萬獎尚未兌領

今年5至6月期統一發票領獎期限至11月5日止，據統計，截至目前為止，1,000萬元特別獎還有6張尚未兌領，200萬元特獎也有7張未領，就連雲端發票專屬100萬獎則有5張未領。

今5至6月期統一發票中獎號碼已於今年7月25日開獎，1,000萬元特別獎中獎號碼為「38548029」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「10138845」。

5至6月期統一發票1,000萬元特別獎還有6張未領，包括Google Play開出的620元App發票、中華電信開出的2,106元用餐發票、新北市三重區中正北路 22號開出的雅馨蛋糕烘焙312元發票、Uber Eats 的10元外送費發票、苗栗縣三義鄉西湖村7-ELEVEN開出的150元飲品發票、雲林縣斗南鎮中山路watsons屈臣氏開出的528元物品發票。

5至6月期統一發票200萬元特獎也有7張尚未兌領，包括桃園市桃園區文中路7-ELEVEN開出的10元飲品發票、苗栗縣頭份市民族路吳家鴨香飯355元食品發票、臺中市外埔區Hi-Life萊爾富97元食品發票、臺南市中西區永福路 1段7-ELEVEN開出的154元飲品發票、臺南市柳營區果毅中油加油站汽油1,000元、高雄市小港區民益路7-ELEVEN開出的110元菸品發票、屏東縣屏東市中山路萬佳人力仲介服務費1,500元。