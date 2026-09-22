保力達B不是提神飲料！ 石崇良：將加強警語及違規通路稽查

石崇良指出，保力達B的藥品許可證取得時間相當早，當年依據衛生署時期的藥品管理規定，取得成藥分類的藥證。產品成分包含中、西藥成分，且因配方含有酒精，因此依法仍屬藥品，不能將其視為一般飲料。

石崇良強調，藥酒的製造及銷售都必須依照藥事法相關規定辦理，不能因為產品上市多年、民眾熟悉，就忽略其藥品屬性與使用風險。針對藥酒可能帶來的健康危害，現行產品警語有必要進一步加強，尤其應讓消費者清楚了解產品含有酒精，飲用後可能對工作及駕駛造成影響。

部分民眾習慣在工作前或工作期間飲用藥酒提神，卻可能忽略酒精對身體的影響。若飲用後需要開車，或從事必須保持警覺、專注的工作，更應留意相關風險。石崇良表示，將請食藥署針對藥酒的酒精成分、使用注意事項及相關健康風險加強宣導，避免消費者誤解產品用途。

至於外界關切，部分藥酒長期在非藥事通路販售，民眾在一般商店也能輕易買到，是否涉及違規？石崇良表示，過去地方衛生局每年都有進行相關稽查，也曾查獲違規並依法開罰，未來將要求衛生局進一步強化查核。

石崇良說，藥酒既然屬於藥品，就應回歸藥品管理規範，從產品警語、民眾認知到販售通路，都必須落實管理，不能讓藥酒被當成一般提神飲料使用。