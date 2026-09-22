控台中港填海規避野保審查與生態檢核 環團告6機關17歷任首長

為解決中部土石方去化，台中港自9月起進一步擴大進行填海造陸與收容工作，環保團體今偕同立委陳昭姿舉辦記者會指控，交通部和台中港務分公司除了規避環評外，還規避「野生動物保育法」的重要棲息環境審查，已涉犯「刑法」偽造文書及使公務員登載不實等罪嫌，除已向台中地檢署對海保署、環保署（現環境部）17位歷任首長進行刑事告發，也將連同生態檢核自評表等證據再補件請檢察官偵辦。

陳昭姿指出，台中港務分公司在台中港白海豚重要棲息環境填海造陸的爭議，不只睜眼說瞎話用「既有防波堤內」規避環評，同時用舊計畫謊稱既有開發利用行為來規避野保重棲審查。更在生態檢核自評表中，針對是否有保護區、保育類動物，台中港務公司竟厚顏無恥全部勾「否」，公然抹除台中港有白海豚重要棲息環境存在的事實，已涉犯「刑法」偽造文書及使公務員登載不實等罪嫌。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，檢視台中港務公司2022年向環境部申請免環評的自評表，赫然發現明確寫「本案南填方區III及IV於「國際商港未來發展及建設計畫2022-2026年」，明顯在白海豚重棲公告之後，但給海委會的公文卻謊稱是2017-2021年國際商港未來發展及建設計畫，上周已正式函請海委會依法撤銷2022年8月的免重棲審查處分，速命開發單位立即停工並依法辦理野生動物重要棲息環境的審查。除已向地檢署對6機關17位歷任首長進行刑事告發，將連同生態檢核自評表等證據再補件請檢察官偵辦。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，港務公司在立委開始關切台中港填方區新建海堤工程是否有執行生態檢核之後，匆忙將資料上網，但「公共工程生態檢核自評表」顯示，從工程核定階段就勾選「一般區」、「無保育類動物」，假裝沒有台灣白海豚重要棲息環境的存在，豎立中央部會工程從頭到尾踐踏「公共工程生態檢核注意事項」的最糟案例，公共工程委員會應要求交通部停止工程。

台灣生態學會秘書長梁羽楓提出3點訴求，台中港南填方區工程立刻停工，不得在未做實質生態評估前繼續推進；全面禁止將營建廢土與再生粒料填入白海豚重要棲息環境；落實「野生動物保育法」實質審查與環境影響評估，將野生動物保護納入國家重大建設的決策核心。