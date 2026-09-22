用路人留意！國慶活動將登場 總統府周邊今23時起交管

今年國慶大會將登場，為配合大會各項慶祝活動，總統府周邊區域自今天晚間11時起，將分階段進行夜間標線作業等各項交通管制措施，國慶日當天，也將分二階段交管。慶籌會表示，請用路人留意管制時間及範圍，提早出門配合改道。

慶籌會表示，國慶大會預演活動將於10月6日下午1時於府前展開，周遭區域將自當日上午10時至傍晚5時實施車輛管制，歡迎民眾到總統府前南北廣場觀賞精采表演。

慶籌會指出，10月10日國慶當日，總統府周遭將配合國慶大會活動實施兩階段交管。第一階段自10月9日晚間10時至10日下午1時，在核心區域實施人、車管制；第二階段自10日0時至下午1時，在周遭區域實施車輛管制。請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

慶籌會也提醒，國慶日當日總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可至國慶網站（https://rocbirthday.tw/）瀏覽查詢。另外，也請受邀觀禮的民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，避免壅塞造成不便。

總統府周邊區域自今天晚間11時起，將分階段進行夜間標線作業等各項交通管制措施。圖／慶籌會提供

10月10日國慶當日，總統府周遭將配合國慶大會活動實施兩階段交管。圖／慶籌會提供