準「舒力基」上午生成最快明成颱 不排除侵台仍有變數

花費200萬至450萬元，就能跨國挑選卵子、代理孕母，甚至指定孩子性別。台中地檢署破獲橫跨台灣、馬來西亞及泰國的「訂製嬰兒」集團，已有25名新生兒在台出生。全國婦兒團體聯盟表示，這起案件不僅涉及非法仲介，更暴露跨境人工生殖的監管問題，呼籲政府在擴大人工生殖適用對象前，應先補足兒童權益保障及跨境管理機制。

2026-09-22 10:23