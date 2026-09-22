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準「舒力基」上午生成最快明成颱 不排除侵台仍有變數
熱帶性低氣壓TD29號今天上午8時形成，目前中心位置在關島西南西方320公里之處（鵝鑾鼻東南東方2470公里之處），以每小時18轉14公里速度，向西北西轉西北進行。中央氣象署表示，有發展為輕度颱風的趨勢。若TD29號增強為颱風，將命名舒力基。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓最快明天就會成為舒力基颱風，預計會一路增強，至少可達中度颱風等級。未來幾天大致沿著太平洋高壓邊緣移動，周末抵達菲律賓呂宋島東北方後，此時高壓的強弱就是關鍵。
至於是否侵襲台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，模式目前模式分為北轉派、及西進或侵襲台灣派，看法非常分歧，表示變數很大，目前討論影響程度還言之過早，建議再多觀察幾天。如果會靠近或影響台灣，時間點將落在下周二前後。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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