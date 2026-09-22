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中秋連假報復性熬夜補眠 醫：罪惡感導致焦慮 反而更累

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
中秋連假4天，許多上班族報復性熬夜或補眠，假期結束後反而更累，醫師建議，假期放鬆可以晚睡、可以補眠，但不要天天延後、睡到下午，才能銜接收假後的日常步調。圖／123RF
中秋連假4天，許多上班族報復性熬夜或補眠，假期結束後反而更累，醫師建議，假期放鬆可以晚睡、可以補眠，但不要天天延後、睡到下午，才能銜接收假後的日常步調。圖／123RF

中秋連假將至，不少上班族打算把握連假追劇，或是選擇連假睡到飽，但醫師指出，若報復性熬夜和瘋狂補眠，反而打亂生理時鐘，收假後更難調回來，建議接近上班日時，就應該開始調整作息，提早起床時間，增加曬太陽與活動頻率，下午避免咖啡因、睡前減少3C刺激，有助於連假後銜接日常生活。

40多歲上班族平常晚上12點前就寢，6點半起床，睡眠不長但尚能維持作息。但一到連假，第一天追劇滑手機到凌晨2點，隔天又跟親友聚餐到3點，第三天乾脆睡到中午再起床，第四天晚上想到明天要上班，突然感到焦慮，越想越睡不著，問題已從單純的作息紊亂，變成失眠、焦慮，以及對睡眠的過度關注。

開業精神科醫師楊聰財表示，人體生理時鐘需仰賴光線、活動與固定作息維持運作，熬夜等於持續向大腦傳送「還是白天」的錯誤訊號，形成「社會時差」。睡眠負債也無法靠連假就一次補回來，若睡到太晚，反而會延後當晚入睡時間。上班日前容易有累但睡不著、早上起不來、上班腦袋沒開機等短期表現。

楊聰財分析，報復性熬夜的心理狀態值得注意，許多上班族白天被工作與責任占據，晚上才感覺可以做自己的事，所以捨不得睡，加上追劇、滑手機能讓大腦獲得即時獎賞。他提醒，若熬夜後產生罪惡感、強迫自己早睡，反而可能陷入更睡不著、更焦慮的惡性循環。相反的，若每天都睡8、9小時以上，卻長期覺得睡不飽，可能需要接受醫療評估。

楊聰財說，連假後要調整作息，不需要馬上從凌晨3點睡，立刻變成晚上9點睡，而是先固定起床時間，再慢慢往前提，加上早晨曬太陽、白天適度活動、午睡控制在20分鐘內、下午後避免咖啡因、睡前減少3C刺激，且避免依賴酒精助眠。若只是單純連假晚睡，通常不需藥物介入，除非連續失眠、白天功能明顯受損、嚴重焦慮憂鬱或疑似睡眠呼吸中止，應及早就醫。

楊聰財表示，研究顯示長期睡眠不足或過長，與肥胖、糖尿病、高血壓、心血管疾病、中風等風險存在關聯。他建議，中秋4天連假可以晚睡、可以補眠，但應避免天天延後、一路睡到下午，讓身體真正獲得休息，才能順利銜接收假後的日常步調。

熬夜 焦慮 上班族 連假

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