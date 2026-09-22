922世界無車日！今搭雙北市公車「免刷卡」 來趟公車小旅行

雙北市公車響應922世界無車日，今天只要搭乘雙北市公車都會發現刷卡機、投幣機都被貼上廣告文宣。乘客表示，前幾天就有聽司機提醒今天免刷卡，不過今早搭乘時還是發現不少人下意識要刷，也有乘客因為家人結伴，以往機車代步到捷運站就改以搭乘公車體驗。

記者實際搭乘，民眾還是會下意識的去刷卡，但一發現封條，就馬上意會過來今天整天搭車都不用收費。由於這項優惠，節省不少免上下車刷卡的時間，即便是上班上學的尖峰時間，也讓整體運行快速不少。

詹姓民眾表示，其實這幾天就有聽公車司機提醒，今天是無車日不用刷卡；不過自己有看到有乘客還是想要刷卡，於是就被司機提醒「不用刷，先上車」。

陳姓乘客說，自己平時習慣騎車，剛好今天是無車日，所以被太太提醒拉著一起來搭公車，或多或少能體驗下公車通勤的感覺。

北市交通局提醒，活動路線為雙北市區公車，不包括觀光巴士紅線、藍線、國道與公路客運4碼路線，也因為今天免費搭乘公車，因此不適用捷運公車轉乘優惠。

同時，雙北交通局也順勢推出公車小旅行，包括北投慢活之旅、士林知性之旅、陽明山森呼吸、內湖山水漫遊、南港新舊交響、城北人文時光、艋舺風華巡禮、大安巷弄尋蹤、貓山空城漫遊、南港山稜健行，邀請民眾趁著922公車免費時來體驗。