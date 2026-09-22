25名「訂製嬰兒」跨境出生惹議 婦兒盟籲人工生殖修法先補兒權漏洞

花費200萬至450萬元，就能跨國挑選卵子、代理孕母，甚至指定孩子性別。台中地檢署破獲橫跨台灣、馬來西亞及泰國的「訂製嬰兒」集團，已有25名新生兒在台出生。全國婦兒團體聯盟表示，這起案件不僅涉及非法仲介，更暴露跨境人工生殖的監管問題，呼籲政府在擴大人工生殖適用對象前，應先補足兒童權益保障及跨境管理機制。

檢方調查，該集團自2025年2月至2026年6月間，接受22名台灣男性委託，安排生父赴馬來西亞採精，再到泰國挑選卵母及代理孕母，於馬來西亞進行體外受精及胚胎植入。代理孕母返回泰國養胎，懷孕超過8個月後，以觀光免簽方式來台生產，孩子出生後再透過DNA鑑定，由生父辦理認領及出生登記。

25名新生兒中，有21名為男嬰，占84%。檢方依涉嫌違反「人工生殖法」意圖營利從事生殖細胞居間介紹罪嫌，起訴3人，另通緝2名境外幕後負責人。婦兒盟指出，當取精、選卵、胚胎植入及生產分散在不同國家，原本受到法律禁止或限制的行為，便可能透過跨境分工形成完整商業服務鏈。這不只是醫療技術問題，更涉及女性身體、生殖細胞及兒童是否遭到商品化。

「人工生殖不能只討論誰可以生，更要問孩子的權利在哪裡？」婦兒盟表示，依據「兒童權利公約」，兒童享有身分、國籍及親屬關係等權利。這起跨境人工生殖涉及提供精子的生父、提供卵子的女性及懷孕生產的代理孕母，一旦發生爭議，親子關係如何認定？孩子長大後如何得知自己的身世？若境外機構倒閉、資料滅失，又由誰負責保障？

婦兒盟認為，成人可以簽訂契約、選擇生殖服務，但孩子無法參與決定，政府應在制度建立前，確保生殖細胞來源資料能夠長期保存，並建立兒童身世知悉權及跨境爭議處理機制。尤其針對性別選擇爭議，絕對不能僅憑男嬰比例推論個別孩子的性別形成原因，但檢方已查出集團提供指定性別服務，主管機關應說明，如何查核及管理移往境外進行的性別篩選行為。

婦兒盟公布去年12月進行的網路問卷，共取得4454份有效樣本，其中82.9%填答者反對代理孕母合法化，86.9%反對擴大單身及同性伴侶使用捐贈配子進行人工生殖。婦兒盟副召集人單信愛指出，網路問卷無法直接推估全體國民意見，但認為相關制度仍須充分公開資訊、進行風險評估及社會討論。

婦兒盟提出四項訴求，包括完成兒童權利影響評估、建立跨境人工生殖治理機制、強化營利仲介及性別選擇監管，以及在相關問題釐清前，不應倉促擴大人工生殖制度。這起案件與目前人工生殖修法並不相同，但提醒政府，修法不能只著眼於成人的生育選擇，也必須同步保障出生孩子的身分、血緣資訊及長期權利。