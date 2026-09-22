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跨境訂製嬰兒案震驚社會 石崇良：涉案醫師最重可廢止醫師證書

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
石崇良表示，跨境訂製嬰兒案若有醫師涉案，最重可廢止醫師證書。示意圖。聯合報系資料照
石崇良表示，跨境訂製嬰兒案若有醫師涉案，最重可廢止醫師證書。示意圖。聯合報系資料照

檢警破獲跨境非法「訂製嬰兒」集團，涉嫌透過生殖細胞買賣、代理孕母及指定嬰兒性別等方式牟利，引發社會關注。衛福部長石崇良表示，將生命當成商品訂製、販售，已嚴重違反人工生殖法，對此予以嚴厲譴責，並期待司法機關依法究責。若查出有醫事人員涉案，衛福部也將依相關法規移付懲戒，涉案醫師最重可能遭廢止醫師證書。

石崇良表示，這起案件涉及以營利為目的，從事生殖細胞買賣或居間介紹，嚴重違反人工生殖法第31條規定，相關違法行為具有刑事責任，可處2年以下有期徒刑。人工生殖技術原本是協助有生育需求的民眾實現生育願望，不應淪為業者牟取暴利的工具，更不能將生命當成可以依照客戶要求訂製、買賣的商品。

「不應該把生命當成商品般地訂製或者販售。」石崇良對這類行為表達嚴厲譴責，並期待司法機關依法追究相關人員責任。

外界關注，這起案件涉及代理孕母來台生產，相關醫師是否知情，甚至參與非法人工生殖安排？石崇良指出，若後續查明有醫事人員涉及違法行為，衛福部將依照相關醫事人員法律規定處理。醫師若利用執行業務機會犯罪，或有違反醫學倫理等情事，將依法移付醫師懲戒。

依醫師法規定，醫師懲戒處分包括警告、命接受額外繼續教育或臨床進修、限制執業範圍、停業及廢止執業執照，最重可廢止醫師證書。不過，是否有醫師實際參與非法仲介、買賣生殖細胞或其他違法行為，仍須由司法機關進一步釐清，不能僅因醫療院所曾協助代理孕母接生，就認定醫師涉案。

石崇良強調，對於這類將生命商品化的違法行為，政府將依法追究責任。若有醫事人員涉案，也絕不會因其專業身分而免除應負的法律及醫學倫理責任。

石崇良 嬰兒 醫師 代理孕母 人工生殖法

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