北宜高鐵拍板後餘波盪漾…環評訴願遭駁回 民團將續提行政訴訟

行政院2個月前正式通過北宜高鐵方案，歷經七個月審查的環評訴願最近遭駁回。民團今天批評，政院回覆函未能正面回答外界質疑，僅以法條文字回應程序問題。其中，台鐵預估損失從環評報告認定的150億，變成政院折現值2.1億，中間落差之大，訴願人將提起行政訴訟，讓北宜高鐵按接受更完整的司法檢驗。

行政院7月23日拍板宜蘭高鐵計畫，遭民團批評針對環評的訴願結果未明，政院此舉是「不重視民意」。如今訴願審查確定遭駁回，公民幫推協會痛批政院回覆函避重就輕，質疑政院對環評內容、土地徵收拆遷、土方處理，及北宜高鐵對台鐵財務衝擊等重大爭議，都沒能提出令人信服的說明。

公民幫推指出，重大公共建設必須嚴謹計算「建設完成後效益」及「建設過程及完成後由誰承擔多少成本」。北宜直鐵並沒有在替代方案裡經完整評估，土方、徵收、拆遷爭議不能只用產業效益4字帶過。更何況環評報告書內對北宜高鐵的經濟效益評估，高鐵營運30年的效益，62%都來自產業效益。

公民幫推表示，以鄰近竹科的苗栗縣為例，當年因大撒錢承擔高鐵特定站開發徵收，成為全國最窮縣，迄今還未脫離困境。北宜高鐵若僅重視產業效益，將使宜蘭縣、高鐵公司面臨更大的財政陷阱。

公民幫推替台鐵抱屈，強調政院無法針對北宜高鐵通車後對台鐵的財務影響提出完整說明。環評報告說台鐵預估於2038年至2067年損失150億元，以當年幣值計算，平均每年損失5億元，但政院回覆函卻以折現值2.1億元，呈現台鐵受到的影響。

公民幫推呼籲，政院應把150億與2.1億間的巨大落差說清楚，原始金額、折現後金額、計算期間及計算公式為何，不是「只提出一個看似很小的數字」。何況若將實現北宜直鐵與北宜高鐵方案比較，環評報告指出，台鐵收入將差364億元、平均每年少收12億。

公民幫推強調，北宜高鐵涉及數千億元等級的重大公共建設，更牽涉宜蘭長期交通發展及台鐵既有運輸體系，政府更應以最高標準面對環境影響、財務成本及地方民意。將提起行政訴訟，要求還原完整數字、公開完整計算，讓人民知道北宜高鐵真正的成本與代價。