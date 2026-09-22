快訊

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

亞運／鍾孟宇擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

幸運中籤者樂呵呵！漢測掛牌上櫃大漲 抽中1張賺1張、獲利249.5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

民團指控台中港填海開發案無視白海豚棲地 規避野保審查與生態檢核

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿（右）與監督施政聯盟執行長許心欣（中）等民團代表今天舉行記者會，指責交通部和台中港務分公司規避環評與規避《野生動物保育法》 的重要棲息環境審查，讓台中港填海爭議再起。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委陳昭姿（右）與監督施政聯盟執行長許心欣（中）等民團代表今天舉行記者會，指責交通部和台中港務分公司規避環評與規避《野生動物保育法》 的重要棲息環境審查，讓台中港填海爭議再起。記者潘俊宏／攝影

交通部和台中港務分公司在台中港南填方區填海開發案中，引發民團與環保團體抗議規避環評與規避《野生動物保育法》 的重要棲息環境審查，疑似未依公共工程委員會規定進行生態檢核並破壞白海豚的棲地。

民眾黨立委陳昭姿與監督施政聯盟執行長許心欣、大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴等民團代表今天舉行記者會，陳昭姿表示，台中港務分公司用舊計畫謊稱既有開發行為來規避審查，更在生態檢核表自評表中，針對是否有保護區、保育動物，全部勾「否」，公然抹除台中港有白海豚重要棲地環境的事實。

許心欣抨擊此案中央目的事業主管機關交通部未依法執行生態檢核，放任如此大的工程在白海豚重要棲息環境填海，而台中港務公司更是規避白海豚的相關審查及檢核，要求主管機關海委會、交通部，以及公共工程委員會，針對台中港務分公司規避法規的行徑妥適處理。

民眾黨立委陳昭姿（中）與監督施政聯盟執行長許心欣（左二）等民團代表今天舉行記者會，指責交通部和台中港務分公司規避環評與規避《野生動物保育法》 的重要棲息環境審查，讓台中港填海爭議再起。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委陳昭姿（中）與監督施政聯盟執行長許心欣（左二）等民團代表今天舉行記者會，指責交通部和台中港務分公司規避環評與規避《野生動物保育法》 的重要棲息環境審查，讓台中港填海爭議再起。記者潘俊宏／攝影

白海豚 台中 海豚 生態

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

網傳「泳渡嘉明湖」收費8.1萬還發獎 林保署台東分署：未申請

網路揪團「泳渡嘉明湖」 林保署急聲明：嚴格禁止

苗縣南勢溪打造「鱸鰻生態觀察廊道」 工程經費約4000萬即將發包

廢棄漁網成鱟的死亡陷阱 金門啟動潮間帶巡護、清網保育

相關新聞

北宜高鐵拍板後餘波盪漾…環評訴願遭駁回 民團將續提行政訴訟

行政院2個月前正式通過北宜高鐵方案，歷經七個月審查的環評訴願最近遭駁回。民團今天批評，政院回覆函未能正面回答外界質疑，僅以法條文字回應程序問題。其中，台鐵預估損失從環評報告認定的150億，變成政院折現值2.1億，中間落差之大，訴願人將提起行政訴訟，讓北宜高鐵按接受更完整的司法檢驗。

25名「訂製嬰兒」跨境出生惹議 婦兒盟籲人工生殖修法先補兒權漏洞

花費200萬至450萬元，就能跨國挑選卵子、代理孕母，甚至指定孩子性別。台中地檢署破獲橫跨台灣、馬來西亞及泰國的「訂製嬰兒」集團，已有25名新生兒在台出生。全國婦兒團體聯盟表示，這起案件不僅涉及非法仲介，更暴露跨境人工生殖的監管問題，呼籲政府在擴大人工生殖適用對象前，應先補足兒童權益保障及跨境管理機制。

中秋連假迎秋老虎 舒力基颱風最快周四生成 賈新興估這2天恐威脅台灣

周五開始就是中秋和教師節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，連假確定受秋老虎籠罩，天氣晴朗穩定，好賞月。熱帶擾動91W，預估周四至周五有發展為舒力基颱風的機率，路徑走向受到環境導引氣流影響，未來有朝台灣移動的趨勢。

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

杜鵑颱風持續影響日本關東地區，21日起帶來強風豪雨，不僅造成航班大亂，鐵路交通也受到波及。成田機場往東京都心的JR、京成線21日晚間陸續停駛，大批旅客無法離開機場，截至當晚11時約有2600人滯留，只好在航廈內過夜，成田機場也緊急提供睡袋、飲料水及餅乾等物資，讓網友直呼「這趟旅程太難忘」。

準「舒力基」上午生成最快明成颱 不排除侵台仍有變數

熱帶性低氣壓TD29號今天上午8時形成，目前中心位置在關島西南西方320公里之處（鵝鑾鼻東南東方2470公里之處），以每小時18轉14公里速度，向西北西轉西北進行。中央氣象署表示，有發展為輕度颱風的趨勢。若TD29號增強為颱風，將命名舒力基。

淡江大橋不是畫布！監視加強巡查 攀爬、塗鴉最高罰30萬

淡江大橋今年5月12日正式通車，作為全球跨度最大的單塔不對稱斜張橋，通車展現台灣工程技術的重大突破，更體現當代公共建設對美學的高度要求與實踐。交通部公路局表示，淡江大橋全區含主橋、引道、人行及自行車道設施等，嚴禁任何未經許可攀爬、塗鴉及毀損行為，違者最高罰30萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。