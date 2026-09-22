民團指控台中港填海開發案無視白海豚棲地 規避野保審查與生態檢核

交通部和台中港務分公司在台中港南填方區填海開發案中，引發民團與環保團體抗議規避環評與規避《野生動物保育法》 的重要棲息環境審查，疑似未依公共工程委員會規定進行生態檢核並破壞白海豚的棲地。

民眾黨立委陳昭姿與監督施政聯盟執行長許心欣、大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴等民團代表今天舉行記者會，陳昭姿表示，台中港務分公司用舊計畫謊稱既有開發行為來規避審查，更在生態檢核表自評表中，針對是否有保護區、保育動物，全部勾「否」，公然抹除台中港有白海豚重要棲地環境的事實。

許心欣抨擊此案中央目的事業主管機關交通部未依法執行生態檢核，放任如此大的工程在白海豚重要棲息環境填海，而台中港務公司更是規避白海豚的相關審查及檢核，要求主管機關海委會、交通部，以及公共工程委員會，針對台中港務分公司規避法規的行徑妥適處理。