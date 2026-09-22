2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

杜鵑颱風持續影響日本關東地區，21日起帶來強風豪雨，不僅造成航班大亂，鐵路交通也受到波及。成田機場往東京都心的JR、京成線21日晚間陸續停駛，大批旅客無法離開機場，截至當晚11時約有2600人滯留，只好在航廈內過夜，成田機場也緊急提供睡袋、飲料水及餅乾等物資，讓網友直呼「這趟旅程太難忘」。

杜鵑颱風21日接近日本關東，東京、千葉等地受到強風及大雨影響。航空交通方面，日航21日取消120班國內航班、15班國際航班，全日空也取消140班國內航班，合計至少275班航班受影響；成田機場當天則有至少105班航班取消。

鐵路方面，成田機場聯外交通同樣受到嚴重衝擊。JR成田線及京成電鐵部分路線因颱風與大雨影響停駛，21日晚間甚至出現JR、京成往東京都心方向都無法正常通行的情況。成田國際機場公司也在21日晚間公告，因颱風影響，部分航班及聯外交通出現異常。

有網友21日晚間在Threads分享，因京成、JR都停開，只好留在成田機場過夜，並曬出排隊領取機場發放睡袋的影片，還表示「睡袋是送你的，可以帶回家」。成田機場官方運用資訊也證實，當晚提供睡袋、飲料水及食物給滯留旅客。

貼文曝光後引發網友熱議，有人笑稱「不錯呀，至少知道我高昂的機場使用費是真的有被使用的」、「這個機場稅就付得很值得！」也有人認為睡袋直接提供給旅客帶走，是基於衛生考量，「這種沒辦法消毒再用，自行帶走也可以減少垃圾」。

還有網友打趣表示，「今年成田機場已經可以開Google地標評論好不好睡了」、「另類紀念品⋯這趟太難忘了」、「成田機場今年到底發了第幾次睡袋了我的天啊」，甚至有人分享自己8月13日抵達成田時也曾因交通受阻，在機場睡了一晚，同樣拿到睡袋及餅乾。