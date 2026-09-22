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竹苗跨區接力搶救生命 大千跨專科團隊助重度腦中風男子搶回一命

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千醫院表示，病人確診為急性右側中大腦動脈阻塞（左圖紅圈處），經大千團隊緊急取栓後，順利恢復腦部血流（右圖藍圈處）。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院表示，病人確診為急性右側中大腦動脈阻塞（左圖紅圈處），經大千團隊緊急取栓後，順利恢復腦部血流（右圖藍圈處）。圖／大千綜合醫院提供

新竹一名49歲男子晚間突然出現右側肢體無力、神經功能異常等症狀，家屬緊急送往當地醫院檢查，確診為急性右側中大腦動脈阻塞，屬於嚴重的大血管阻塞型腦中風。由於當時原就醫醫院加護病房床位無法緊急支援，隨即啟動「竹苗區域聯防機制」，跨院轉診至苗栗大千綜合醫院。在大千醫療團隊跨科合作下，順利完成「動脈取栓手術」，成功搶回珍貴的黃金治療時間。

大千綜合醫院神經外科醫師曾威傑指出，雖然病人在半夜抵達醫院，但急診、神經內科、神經外科、放射科、麻醉及護理等跨專科團隊零時差啟動緊急處置流程，在最短時間內完成術前評估與影像判讀，隨即進導管室進行腦血管攝影與動脈取栓手術，順利將血栓取出並打通中大腦動脈，恢復腦部血流。

曾威傑表示，急性大血管阻塞型腦中風若未及時打通血管，恐造成大範圍腦中風甚至危及生命，因此治療重點就是「快」，每個環節都必須與時間賽跑。雖然目前健保署放寬動脈取栓術給付條件，從中風後8小時延長到24小時，但執行動脈取栓的時間仍是挽救腦組織與神經功能的重要關鍵。提醒民眾，腦中風並非老年人專利，這次49歲病人即是一大警訊。民眾若發現自己或家人突然出現「臉歪、手無力、說話不清」等症狀，應立即撥打119就醫，切勿觀察等待或自行開車，以免錯失黃金救治時機。

大千醫院表示，身為「腦中風經動脈取栓手術」桃竹苗區域聯防主責醫院，具備全天候執行動脈取栓能力。此次成功救治病人正是區域醫療合作的具體展現，不僅展現苗栗醫療量能已足以支撐鄰近縣市，更證明「區域聯防機制」在關鍵時刻能打破地域限制。大千將持續強化腦血管介入治療與神經急重症醫療量能，提供24小時不間斷的緊急醫療服務，讓在地民眾面臨重大急症時能安心就近就醫，也讓跨區轉診機制成為生命的堅實後盾。

曾威傑醫師表示，急性大血管阻塞型腦中風治療的重點就是快，也是挽救腦組織與神經功能的重要關鍵。圖／大千綜合醫院提供
曾威傑醫師表示，急性大血管阻塞型腦中風治療的重點就是快，也是挽救腦組織與神經功能的重要關鍵。圖／大千綜合醫院提供

腦中風 團隊 生命

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