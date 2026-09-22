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中秋連假迎秋老虎 舒力基颱風最快周四生成 賈新興估這2天恐威脅台灣
周五開始就是中秋和教師節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，連假確定受秋老虎籠罩，天氣晴朗穩定，好賞月。熱帶擾動91W，預估周四至周五有發展為舒力基颱風的機率，路徑走向受到環境導引氣流影響，未來有朝台灣移動的趨勢。
近期天氣，他說，各地早晚偏涼，僅午後有零星短暫雨。中南部日夜溫差稍大，早出晚歸記得備薄外套。中秋及教師節連假秋老虎報到，連假期間全台天氣以晴朗穩定為主，白天中午體感微熱、陽光露臉，僅山區午後有零星短暫陣雨。適合戶外露營、闔家賞月，外出注意中午防曬，與夜間微涼的溫差變化。
舒力基颱風可能本周四至周五生成，未來關鍵影響期與大氣配置，賈新興表示，依目前預報顯示，下周二午後至下周三，台灣有受其外圍環流或環流影響的機率。正好落在收假後的第一個上班工作日，需密切關注其後續動態。最關鍵觀察指標就是太平洋高壓的勢力強度，以及向西延伸的幅度。後期變數仍大，需持續密切追蹤。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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