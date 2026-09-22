南部今恐大雨突襲！中秋教師連假留意颱風 路徑不排除趨近台灣

周五起就是中秋、教師節連續假期，舒力基颱風近期可能生成，關注是否影響台灣天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，低壓擾動91W，預估未來2至3天將逐漸發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風舒力基。

他說，由於目前太平洋高壓勢力仍較強，91W大至先朝向西北西移動，周六到周日逐漸靠近台灣東南方外海，屆時各家氣象模式針對太平洋高壓勢力減弱情形有分歧，颱風後續路徑分為高壓減弱明顯、颱風提早北轉，以及高壓東退不明顯、颱風減速打轉並持續向西趨近台灣周邊兩種型態。由於剛好卡在中秋連續假期後半段，多留意最新颱風動態預報資訊，適度調整活動安排，降低風險。

今天台灣周邊為東北風環境，黃國致表示，南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，易有較大雨勢發生機會多留意。恆春半島零星有雨，其他地區多雲到晴。午後嘉義以南及各地山區，也有零星短暫陣雨發生機會。

氣溫方面，今天北部地區約23至31度，中部地區約22至33度，南部地區約25至32度，東部地區約22至30度，日間偏熱，夜晚清晨感受涼，日夜溫差大需留意。

黃國致表示，明天至周四台灣周邊逐漸轉為偏東風環境，迎風面水氣稍增，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區局部有短暫陣雨，北部地區、花蓮及恆春半島零星有雨，其他地區大多為多雲到晴天氣；午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨發生。

至於連假天氣，他說，周五至周日各地維持多雲到晴，午後降雨仍以南部靠山區地區及山區為主。北部地區高溫約30至33度，中部地區約32至33度，南部地區約32至34度，東部地區約30至31度，外出留意防曬及補充水分。下周一隨著目前位於關島周邊的91W低壓擾動，可能接近台灣東南方海面影響，東部地區及恆春半島雲量增多，局部有短暫陣雨機會；其他地區多雲到晴，午後山區局部有雨。

今天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生機會，台灣海峽北部沿海、澎湖、東南部沿海及恆春半島海面風力偏強；周日起東部及恆春半島再度留意長浪發生機會，周日夜晚至下周一東部海域及巴士海峽風浪預計將增大。海邊活動及海上作業注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。