快訊

亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

國小開辦小一先修營 家長少了焦慮、老師多了問題？

205份問卷揭謝宜容霸凌惡行！衛生紙沒摺好遞上挨罵 自稱「職等如皇帝」

聽新聞
0:00 / 0:00

南部今恐大雨突襲！中秋教師連假留意颱風 路徑不排除趨近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，易有較大雨勢發生機會多留意。聯合報系資料照
今天南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，易有較大雨勢發生機會多留意。聯合報系資料照

周五起就是中秋、教師節連續假期，舒力基颱風近期可能生成，關注是否影響台灣天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，低壓擾動91W，預估未來2至3天將逐漸發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風舒力基。

他說，由於目前太平洋高壓勢力仍較強，91W大至先朝向西北西移動，周六到周日逐漸靠近台灣東南方外海，屆時各家氣象模式針對太平洋高壓勢力減弱情形有分歧，颱風後續路徑分為高壓減弱明顯、颱風提早北轉，以及高壓東退不明顯、颱風減速打轉並持續向西趨近台灣周邊兩種型態。由於剛好卡在中秋連續假期後半段，多留意最新颱風動態預報資訊，適度調整活動安排，降低風險。

今天台灣周邊為東北風環境，黃國致表示，南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，易有較大雨勢發生機會多留意。恆春半島零星有雨，其他地區多雲到晴。午後嘉義以南及各地山區，也有零星短暫陣雨發生機會。

氣溫方面，今天北部地區約23至31度，中部地區約22至33度，南部地區約25至32度，東部地區約22至30度，日間偏熱，夜晚清晨感受涼，日夜溫差大需留意。

黃國致表示，明天至周四台灣周邊逐漸轉為偏東風環境，迎風面水氣稍增，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區局部有短暫陣雨，北部地區、花蓮及恆春半島零星有雨，其他地區大多為多雲到晴天氣；午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨發生。

至於連假天氣，他說，周五至周日各地維持多雲到晴，午後降雨仍以南部靠山區地區及山區為主。北部地區高溫約30至33度，中部地區約32至33度，南部地區約32至34度，東部地區約30至31度，外出留意防曬及補充水分。下周一隨著目前位於關島周邊的91W低壓擾動，可能接近台灣東南方海面影響，東部地區及恆春半島雲量增多，局部有短暫陣雨機會；其他地區多雲到晴，午後山區局部有雨。

今天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生機會，台灣海峽北部沿海、澎湖、東南部沿海及恆春半島海面風力偏強；周日起東部及恆春半島再度留意長浪發生機會，周日夜晚至下周一東部海域及巴士海峽風浪預計將增大。海邊活動及海上作業注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

連假 中秋 颱風 台灣 天氣動態

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今炎熱南部防雨襲 舒力基颱風醞釀中⋯氣象署估教師節起逐漸接近

舒力基颱風最快周四生成！這日最接近台灣 中秋賞月機率曝光

中秋夜全台宜賞月 準颱風舒力基估28日近台

周五起中秋連假多雲到晴 周三周四颱風恐生成、下周日晚起水氣增

相關新聞

今炎熱南部防雨襲 舒力基颱風醞釀中⋯氣象署估教師節起逐漸接近

舒力基颱風近期可能生成。中央氣象署表示，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓或颱風發展的機率，下周一起逐漸接近台灣東方海面至巴士海峽，發展強度及後續路徑不確定性大，留意氣象署發布的最新預報資訊。

重複領藥⋯攝護腺肥大 1年多開85萬顆藥

就醫方便，重複領藥問題不小，衛福部健保署嚴格監測三高用藥、安眠鎮靜劑、抗思覺失調症、抗憂鬱症、抗血栓、攝護腺肥大等八類藥品，統計顯示，攝護腺肥大用藥位居重複領藥首位，二○二五年診所、西醫層級醫院累積重複開藥達八十五萬天，至少多開了八十五萬顆藥物。

中秋連假迎秋老虎 舒力基颱風最快周四生成 賈新興估這2天恐威脅台灣

周五開始就是中秋和教師節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，連假確定受秋老虎籠罩，天氣晴朗穩定，好賞月。熱帶擾動91W，預估周四至周五有發展為舒力基颱風的機率，路徑走向受到環境導引氣流影響，未來有朝台灣移動的趨勢。

南部今恐大雨突襲！中秋教師連假留意颱風 路徑不排除趨近台灣

周五起就是中秋、教師節連續假期，舒力基颱風近期可能生成，關注是否影響台灣天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，低壓擾動91W，預估未來2至3天將逐漸發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風舒力基。

Threads上人均百萬 真相是半數青年不到39K！心理師教3招停止內耗

身為最年長的Z世代，阿奇即將踏入30歲，一早穿上制服，騎著摩托車，到超商迎接熙攘人群，盛裝一杯杯冰美式，下班會找朋友到餐廳閒聊，假日出門小酌，跟其他行業的生活別無二致。

25名「訂製嬰兒」跨境出生掀爭議 婦兒盟籲人工生殖修法先補兒權漏洞

花費200萬至450萬元，就能跨國挑選卵子、代理孕母，甚至指定孩子性別。台中地檢署破獲橫跨台灣、馬來西亞及泰國的「訂製嬰兒」集團，已有25名新生兒在台出生。全國婦兒團體聯盟表示，這起案件不僅涉及非法仲介，更暴露跨境人工生殖的監管問題，呼籲政府在擴大人工生殖適用對象前，應先補足兒童權益保障及跨境管理機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。