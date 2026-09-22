整理包／2026中秋烤肉地圖來了！六都合法地點一次看 違規最高罰6千

2026年中秋節落在9月25日星期五，加上周末及9月28日教師節，今年一口氣迎來4天連假，不少民眾早已揪好親朋好友準備烤肉賞月。不過各縣市規定大不同，有些地方中秋限定加開烤肉區，也有縣市明定公園全面禁止烤肉，跑錯地方不只可能被勸離，還可能收到罰單。

《聯合新聞網》整理2026年全台各縣市中秋烤肉規定及目前已公告的開放地點，出發前先確認，才不會肉都買好了，到了現場卻不能開烤。

台北市：平時4處開放 中秋再加開1處

今年台北市河濱共有4處平時就能烤肉、野炊的指定區域，中秋連假再增加大佳河濱公園大直橋下指定區，等於中秋期間共有5個場域可選擇。

平時開放地點包括：華中河濱公園「華中橋下自行車道北側橋孔指定區」、大佳河濱公園「10號門旁高速公路橋下廣場」、道南河濱公園「左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場」，以及成美右岸河濱公園。其中成美右岸原麥帥一橋場地目前施工，暫移至下游約200公尺的「麥帥二橋下」。

中秋節另外加開大佳河濱公園「大直橋下指定區」，開放時間從9月24日下午5時至9月28日午夜12時止。在未開放地點或時段違規烤肉、野炊，可依《台北市公園管理自治條例》處2400元以上、6000元以下罰鍰。

台北市這裡烤 1.大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場。 2.華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區。 3.道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場。 4.成美右岸河濱公園：麥帥一橋下施工中，改至下游200公尺處之麥帥二橋下。 5.大佳河濱公園：大直橋下指定區。

新北市：連假開放6處 每天可烤到晚上10點

新北今年是目前開放場域較多的縣市之一，除了原本就全年開放的樹林鹿角溪「原住民主題部落公園」之外，中秋連假再臨時增加5處，共有6處可烤肉。

中秋臨時烤肉區包括：三重中山橋下「原住民族主題園區」、八里「八里文化公園」、新店陽光橋右岸「萊茵公園」、板橋光復橋下「賞鳥河濱公園」，以及永和福和橋下「福和運動公園」。

5處臨時場地開放時間為9月25日至28日，每日上午10時至晚上10時，其餘新北河濱區域仍禁止烤肉。

新北市這裡烤 1.樹林鹿角溪：原住民主題部落公園。 2.三重中山橋下：原住民族主題園區。 3.八里：八里文化公園。 4.新店陽光橋右岸：萊茵公園。 5.板橋光復橋下：賞鳥河濱公園。 6.永和福和橋下：福和運動公園。

圖為全年開放的烤肉野炊區樹林鹿角溪「原住民主題部落公園」。圖／新北市高灘處提供

中秋節臨時加開的三重中山橋下「原住民族主題園區」。圖／新北市高灘處提供

桃園市：只認虎頭山公園 54個爐位先到先得

桃園今年明確公告，全市公園除設有專用烤肉設施的虎頭山公園烤肉區外，其餘公園綠地一律禁止烤肉、野炊或生火，違者可處500元以上、5000元以下罰鍰。

虎頭山共有54個烤肉爐位，分別為A區25個爐位（具樹蔭遮陽、落地式爐架）、B區29個爐位（多為吧檯式與長餐桌，部分無遮陽），提供民眾免費登記使用，每日上午11時至下午5時開放，上午10時30分開始接受現場登記，須攜帶身分證、健保卡、護照、居留證或工作證等有效證件，依現場排隊順序登記。

市府提醒，必須使用指定爐架，不能直接在地面生火，也不能露營或施放煙火，倘若登記後1小時內沒有開始使用，資格也會被取消。因連假期間烤肉區使用需求較高，市府建議出發前可先致電虎頭山管理站電話03-3946061，確認現場剩餘爐位。

桃園市這裡烤 虎頭山公園：桃園市桃園區公園路42號（鄰近桃園孔廟與停車場）

台中市今年延續公園烤肉分區管理措施，只有「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」開放烤肉。除此之外，全市公園、綠地及園道均禁止烤肉、野炊，違反相關規定可處1200元以上、6000元以下罰鍰，中秋連假期間也會加強巡查。

台中市這裡烤 1.清水鰲峰山公園烤肉區 2.北屯中正露營區

台中市開放清水鰲峰山公園烤肉區和北屯中正露營區2處公園，供民眾中秋烤肉，若在其他公園綠地烤肉，可以罰1200到6000元。圖／台中市政府提供

台南、高雄注意！公園不能直接開烤

台南依《台南市公園綠地管理自治條例》，公園及綠地禁止營火、野炊、烤肉、夜宿、燃放鞭炮及施放天燈，違規可處1200元以上、6000元以下罰鍰。目前也沒有公告中秋期間特別開放一般公園烤肉。

高雄市政府則在9月21日最新公告，今年中秋期間市轄各公園全面禁止烤肉及燃放煙火，經勸導仍未改善者，可處1000元以上、6000元以下罰鍰。

基隆：去年外木山曾首度開放 今年先別直接搬烤肉架去

基隆2025年曾首度試辦中秋期間開放外木山濱海風景區「汫水澳大頂棚至04號公廁」之間的區域合法烤肉，當時市府並表示將視試辦結果評估是否續辦。

不過截至9月22日上午，尚未查到基隆市府發布2026年外木山續辦烤肉區的正式公告，因此今年不宜直接沿用去年的時間與地點，建議等市府最新訊息再決定。

雲林、屏東：舉辦大型活動兼烤肉趴

雲林口湖鄉今年中秋節將在雲143鄉道「封路」大開烤肉趴，並搭配在地白鰻，活動採事前報名，並非民眾可以自行前往架爐烤肉的公共烤肉區。

屏東西市場則在9月25日至28日推出中秋系列活動，其中9月27日規畫限量30組烤肉席次，提供澎湖直送百斤鮮蚵免費享用，同樣屬於主辦單位規畫的限定活動，而不是整個公共空間自由開烤。 屏東西市場9月25日至28日推出中秋系列活動，其中9月27日規畫限量30組烤肉席次。圖／屏東縣府提供

其他縣市

截至9月22日尚未公布今年中秋節戶外開放烤肉區域，相關規定依各縣市政府最新公告為準。