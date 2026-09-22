失聯？斷糧？恐慌？ 天災常見十大焦慮討論度

十個讓人不安的天災焦慮

9月21日是「國家防災日」，為強化全民防災意識，當日將進行多項警報測試及防災宣導活動，提醒民眾平時做好準備，提升面對突發狀況的應變能力。不過，談到防災，大家關注的往往不只是如何逃生、避難，災害發生當下所湧現的不安與恐慌，同樣是需要被看見的課題。樂生醫院身心科陳信源醫師表示，天災具不可預測與不可抗性，面對劇烈搖晃、聲響及視覺衝擊，會刺激杏仁核，瞬間分泌大量腎上腺素與皮質醇，尤其當災難規模大到難以逃跑時，身心更容易進入僵直或恐慌狀態。除了當下的物理傷害外，災害後續的連鎖反應，也會持續刺激大腦警戒，形成滾雪球般的持續性焦慮。



究竟面對突如其來的災害，網友最在意哪些問題？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個話題度最高的天災焦慮。從人身安全、工作財務，到心理情緒等面向一次解析，帶你快速了解大家最關注的災害隱憂。

No.10 通訊與資訊中斷

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

網路聲量：7,138筆

天災發生時，手機與網路是現代人掌握外界消息、聯絡親友的重要管道，因此一旦通訊出現異常，焦慮感也可能隨之升高。這種與外界失去連結的無力感，更容易加劇面對災害時的緊張情緒。除了手機無法撥出外，網路中斷同樣令人感到不安。平時習慣透過社群平台掌握消息的民眾，遇到斷網時，可能無法第一時間確認災情、交通狀況或避難資訊；更令人困擾的是，即使手機仍能正常連網，災害期間社群平台也可能湧入大量未經證實的訊息，真假消息交錯流傳，反而讓人難以判斷資訊真偽，進一步增加資訊焦慮。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年7月11日，當時巴威颱風正在影響台灣，一名網友在社群平台散播「台北車站淹水」的假消息，相關內容迅速引起討論。其後，警方依涉嫌違反災害防救法散播有關災害謠言或不實訊息等規定，將其移送台北地檢署偵辦。

No.9 工作與收入中斷

網路聲量：7,544筆

天災帶來的影響，往往不只停留在人身安全與生活便利性，就連工作與收入也可能受到牽連。當颱風、豪雨、地震等災害造成道路中斷、交通受阻，甚至導致工作場所受損，原本規律的上班生活與收入來源，也可能因此被迫按下暫停鍵。

對上班族而言，除了擔心無法順利前往公司、工作進度受到影響，若災後還需要處理家園善後，也可能難以維持正常工作；對自營業者、攤商及店家來說，若店面、工廠或設備受損，復工時間又難以預估，更可能直接面臨無法營業、收入減少的困境。當災後修復期拉長，經濟壓力也會隨之累積，甚至影響房租、生活費與家庭開銷。面對天災，民眾焦慮的不只是何時能恢復日常，更擔心在工作停擺、收入歸零的情況下，手中的存款究竟能支撐多久。

No.8 財物損失

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

網路聲量：13,903筆

面對天災，民眾擔心的不只有自身與家人的安全，辛苦累積的財物能否保住，同樣令人焦慮。颱風帶來的強風豪雨，可能造成住宅淹水、門窗毀損；突如其來的地震，也可能讓家具傾倒、家電摔落，甚至導致房屋結構受損。災害過後，眼前留下的一片狼藉，往往意味著一筆難以預估的修繕與重購費用。

除了家具、家電等生活用品，一些重要文件也可能因災害受損或遺失，例如身分證件、存摺，以及具有紀念價值的照片與收藏品等。有些物品還能透過補辦或重新購買取代，但有關承載個人回憶的照片或收藏品，一旦受損，往往不是單靠金錢就能恢復。對民眾來說，天災帶來的財物損失，不只是經濟上的負擔，也可能代表生活中一些無可取代的記憶與心血就此消失。

No.7 寵物走失與安置問題

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

網路聲量：13,950筆





對許多飼主而言，毛孩不只是寵物，更是家庭中最重要的一份子。 面對突然的天災，地震的巨大搖晃、颱風的狂風豪雨，都可能讓犬貓受到驚嚇而逃脫。若寵物不慎走失，後續尋找與等待團聚的過程，都可能讓飼主承受不小的焦慮情緒；即使順利帶著毛孩撤離，安置問題仍是一大考驗。部分避難場所受到空間、環境或管理上的限制，飼主除了要確認自身安全外，也得顧慮毛孩能否同行，以及飼料、飲水等日常用品是否準備充足。

值得注意的是，在本次排行中， 「寵物走失與安置問題」以13,950筆網路聲量位居第七，與第八名「財物損失」的13,903筆僅相差47筆，兩者的討論聲量相當接近。由此可見，相較於家具、家電等財物受損，網友更牽掛的是家中寶貝毛孩的安危。

No.6 受困密閉空間

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

網路聲量：17,363筆

除了擔心外在環境帶來的危險，受困於密閉空間也是最令人恐懼的情境之一。舉例來說，強震可能造成電梯停駛、大樓結構變形，使民眾受困在電梯或房間內；若建築物倒塌，更可能被困在瓦礫堆中，面臨行動受限、空氣不流通，以及無法對外求援等風險。尤其當手機電力逐漸耗盡，又無法得知救援何時抵達，孤立無援的不安感更容易被放大，心理壓力也會隨著等待時間持續升高。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年8月11日。因哥倫比亞發生芮氏規模7.4的強烈地震，不僅造成百人不幸罹難，還有許多民眾仍受困於倒塌建築的瓦礫堆中，相關災情與救援畫面在社群平台上引發大量討論，帶動當日網路聲量攀升至667筆。

No.5 物資不足

網路聲量：20,323筆

天災發生後，生活中最基本的需求，也可能成為令人焦慮的問題。其中，飲用水不足往往是最直接的擔憂。災害可能造成水源混濁或供水設施受損，若停水時間持續延長，煮飯、飲水與清潔等日常需求都會受到影響；食物短缺同樣是網友關注的焦點。在斷電的情形下，許多家庭無法像往常一樣開伙，導致超市的泡麵、罐頭、乾糧等食品供不應求。對家中有嬰幼兒、長者、慢性病患者或特殊飲食需求的人而言，奶粉、營養品與特定食品能否持續取得，更是沉重的壓力。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年9月24日。當時馬太鞍溪堰塞湖因颱風豪雨導致溢流，花蓮光復鄉面臨民生物資短缺的緊急狀況，國民黨立院黨團總召傅崐萁急列13項物資盼外界伸援，相關消息在社群平台上不斷擴散，留言區也立刻掀起大量討論熱度，創下當日聲量破千筆的高峰。

No.4 交通與移動中斷

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

網路聲量：35,273筆

強震可能造成路面龜裂、地層下陷或落石坍方，颱風與豪雨則可能引發積淹水、土石流，使原本熟悉的道路突然中斷。當車輛行駛至災區，不僅可能因前方道路受阻而動彈不得，更可能受困於淹水路段或坍方區域，增加人車安全風險。除了自行開車或騎車受影響，大眾運輸也可能因天災暫停營運，讓原本仰賴大眾運輸通勤的民眾頓時失去移動方式，日常的生活節奏也因此被迫打亂。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年6月26日。當時受豪雨影響，新竹多地出現嚴重淹水問題，一位民眾因開車上班而受困於車內，直至下午尋獲時已不幸罹難。消息曝光後引發廣大網友關注，當日相關聲量攀升至1,244筆。許多網友紛紛留言表示，「該停班停課就該停班停課，真的不要拿人命開玩笑」、「雨都淹到汽車滅頂了，還要上班上課」、「早上暴雨成那樣，看到還沒宣布就覺得很誇張」。

No.3 房屋與居住安全

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

網路聲量：63,354筆

家原本是人們最熟悉、也最有安全感的地方，但當強震、颱風或豪雨來襲，居住空間也可能瞬間變成充滿未知風險的環境。強震可能造成房屋結構受損，從牆面出現裂縫、磁磚剝落，到梁柱受損，嚴重時甚至可能導致建築物部分坍塌或整棟倒塌。對居住在老舊建築的民眾而言，房屋是否仍然安全、災後能否繼續居住，也是一大焦慮來源。

除了房屋本身的結構問題，室內環境也潛藏著不少危險。地面劇烈搖晃時，櫃子、書架、吊扇等家具設備可能傾倒或掉落，而窗戶、落地窗等玻璃也可能因強烈震動而碎裂，不只增加屋內住戶受傷的風險，若碎片從高處墜落，更可能波及樓下行人與周邊居民。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年6月25日。委內瑞拉接連發生兩次規模7以上淺層強震，造成首都多棟大樓倒塌，相關消息與災情在網路上不斷瘋傳，創下當日討論度2,984筆。

No.2 二次災害威脅

網路聲量：63,087筆





天災最令人不安的地方，在於第一波災害過後，危險還沒有真正結束。以地震來說，強震發生後仍有可能持續出現餘震，也會使原本已經受損的建築物進一步倒塌。每一次突如其來的搖晃，都可能讓人再次勾起恐懼，不敢輕易放下戒心。此外，地震也可能造成瓦斯管線破裂，引發瓦斯外洩、火災甚至爆炸。而發生在海域附近的強震，更可能伴隨海嘯威脅，使沿岸地區面臨淹水、建築物受損等風險。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年7月29日。日本九州熊本縣發生規模7.1強震，當時除了餘震不斷外，部分地區還一度發布海嘯警報，雖後續已完全解除，並未造成明顯的二次災害，但相關訊息不斷在網路上擴散，帶動當日討論度創下2,878筆，整年度累積聲量則達63,087筆。

No.1 心理與情緒創傷

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

網路聲量：140,291筆

天災帶來的傷害，不一定都能從外表看見。當地震、颱風、洪水等災害突然發生，劇烈搖晃、巨大聲響及混亂的逃生過程，都可能在心中留下難以消除的恐懼。即使人已經平安脫險，有些人仍會反覆回想災害畫面，對任何震動、風雨聲或警報聲格外敏感，甚至出現恐慌、失眠、惡夢及注意力不集中的情況。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2025年12月28日，由於前一天在宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，引發不少民眾恐慌，紛紛在社群平台上分享當下的心理壓力與驚嚇情緒，帶動當日聲量飆升至14,452筆，最終以140,291筆驚人討論度奪冠。

樂生醫院身心科陳信源醫師提醒民眾，若災後持續感到緊繃或驚慌，首要目標是讓神經系統重新感受到「此時此刻是安全的」，下面提供幾個方法供大家參考：

運用腹式深呼吸（吸氣4秒、吐氣6至8秒），重覆3至5分鐘， 刺激副交感神經 ，來降低心率與肌肉張力。

感官著陸法 ：環顧四周，找出5個看到的東西、摸4種觸感、聽3種聲音、聞2種味道、喝1口水，藉此將過載大腦，從災難想像拉回現實。

和家人朋友待在一起，就算只是牽牽手、互相擁抱，都能傳遞安心感。

從能做的小事情找回掌控感，盡可能恢復作息，按時吃飯與睡覺，讓生活有點秩序，心情就會踏實許多。

若災後情緒反應持續存在，並已明顯影響睡眠、工作與日常生活，也應尋求專業協助。心理重建如同家園重建，需要時間，也需要被理解與接住。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月14日至2026年9月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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