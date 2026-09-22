今炎熱南部防雨襲 舒力基颱風醞釀中⋯氣象署估教師節起逐漸接近

舒力基颱風近期可能生成。中央氣象署表示，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓或颱風發展的機率，下周一起逐漸接近台灣東方海面至巴士海峽，發展強度及後續路徑不確定性大，留意氣象署發布的最新預報資訊。

今天各地大多為多雲到晴，不過，中央氣象署表示，南部地區及中部山區不定時有短暫陣雨，尤其南部地區並有較大雨勢發生的機率，而午後在嘉義地區及花東山區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，今天白天各地高溫普遍30至33度，局部內陸地區再更高一些。近中午前後紫外線偏強，來到過量或危險等級，外出做好防曬並多補充水分。夜晚清晨低溫在北部及宜花約22至24度，其他地區為25至27度，感受稍涼。澎湖晴時多雲，26至29度；金門晴時多雲，25至30度；馬祖晴時多雲，25至28度。

周五開始中秋節和教師節連續假期，氣象署說，明天至周日風場轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。明天、周四迎風面水氣略增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、花蓮地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

下周一颱風外圍雲系影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周二至下周四，舒力基颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

周日起東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。周六至下周三適逢年度大潮，西部沿海（新北至彰化）及澎湖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。