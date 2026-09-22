舒力基颱風最快中秋節前後生成 粉專曝1情況路徑恐落在台灣附近

中秋節前後可能有颱風生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動91W目前位於關島附近海域，未來幾天逐步整合發展，最快可能在中秋節前後，發展為舒力基颱風。初期在太平洋高壓導引下，大致朝西北方向移動，預計周末會來到菲律賓呂宋島東北方海域。󠀠

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當颱風來到這裡時，正好位於太平洋高壓勢力相對薄弱的區域，加上北方高空系統可能東移而影響高壓強度，後續路徑變數也會開始明顯增加，各模式看法相當分歧，關鍵仍取決於高壓的強弱與範圍變化。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果高壓減弱、東退，就會順勢北轉，朝琉球附近前進。如果高壓持續強盛，則持續往西移動，通過巴士海峽。若高壓強度介於前述兩者之間，路徑就會落在台灣附近。目前距離仍遠，變數還不少，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。