凌晨5時16分台南楠西規模4.2地震 最大震度4級

2026年9月22日凌晨5時16分，台南市楠西區發生一場芮氏規模4.2的有感地震，震源深度約7.5公里，屬於淺層地震。震央距離台南市政府東北東方約43.9公里，屬於台南市楠西區境內。此次地震最大震度為台南市曾文4級，附近嘉義縣最大震度3級，其他受影響縣市震度介於1級至3級不等，範圍涵蓋高雄市、嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、花蓮縣及彰化縣等地。

最大震度4級地區：台南市

本次地震最大震度為4級，發生在台南市曾文地區。震度4級震感明顯，房屋及傢俱會有劇烈搖動，部分民眾在睡夢中驚醒並有恐懼感。中震等級的搖晃可能導致部分輕微災害，建議民眾檢查室內物品是否穩固，對可能移動或傾倒的重物進行固定，以避免災害發生。開車時應留意路況，減速慢行，避免因地震而發生交通事故。

最大震度3級地區：嘉義縣

嘉義縣此次地震達3級震度，屬於弱震，幾乎所有人均可感受到搖晃。室內可能聽見門窗、碗盤等物品輕微撞擊聲響，靜止汽車有明顯晃動。建議民眾保持冷靜，檢查住家是否有損壞並做好防震準備。遇到餘震時，宜迅速採取「趴下、掩護、穩住」等防護措施，保障自身安全。

最大震度1級地區：高雄市、嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、花蓮縣、彰化縣

其餘如高雄市、嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、花蓮縣及彰化縣等地則感受到1級晨微震，民眾在靜止或安靜狀態下可能稍感搖晃，無明顯災情。

此次地震屬於淺層地震，發生在震源深度7.5公里，雖規模不大，仍提醒民眾持續留意相關單位發布的地震資訊，並遵守防震準則。地震發生時，務必保持冷靜，迅速尋找安全掩護場所，切勿恐慌逃跑。地震後應檢查身邊環境，確保水電與瓦斯安全，如有異常應立即通報並做好應變準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）