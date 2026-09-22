杜鵑颱風今起加速遠離日本 明晨變身溫帶氣旋 專家曝原因

杜鵑颱風昨天影響日本關東一帶，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據日本氣象廳最新颱風情資顯示，杜鵑颱風自今晨開始，就會加速遠離日本。明天清晨，杜鵑颱風將由熱帶氣旋轉換為溫帶氣旋。

之所以轉變的原因，他說，颱風原本靠暖海洋加上水蒸氣蒸發，以及潛熱釋放，維持暖心結構。當向中高緯度移動後，逐漸進入冷暖氣團交界與西風帶，能量來源轉為斜壓不穩定加上水平溫度梯度，以及高空噴流，最後由暖心、近似對稱的熱帶氣旋轉變成冷心、不對稱的溫帶氣旋。

至於轉變過程，林得恩說，颱風原本循著環境駛流場導引，開始向中高緯度地區移動。由於進到一個海溫不夠暖的海域，於是颱風的熱力引擎就會開始衰退。而颱風原本自低層到中高層相對完整、且對稱的暖心結構也就會開始變形。

他表示，加上進到中緯度的環境，垂直風切也會增強，以及乾冷空氣的逸入等綜合因素，使得水平溫度梯度增大，轉換成斜壓不穩定。這時高空外流輻散顯著，使得垂直上升運動也跟著增大，透過位能轉換的機制，溫帶氣旋重新得以發展。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。