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健康你我他／長年聽力不佳 病因來自鼻腔

聯合報／ 文／劉金福（新北雙溪）
我的助聽器、乾燥盒、洗鼻器與鼻孔吹氣球。圖／劉金福提供
我的助聽器、乾燥盒、洗鼻器與鼻孔吹氣球。圖／劉金福提供

大約在27年前，由於工作量太大，上班一直接電話，導致右耳在接電話時，突然聽不清楚，只得改用左耳聽電話。當時心想，至少還有左耳可以聽，直到7年前，左耳也聽不清楚了，影響日常生活。

我只好去聽力中心做免費聽力檢查，並購買助聽器使用。聽力師說：「你當年右耳發生突發性聽損，應該要趕快治療，在當時就可治癒。」

2年前，雖然戴了助聽器，還是聽不太清楚，再重做聽力檢查，發現聽力更差了。聽力師說：「你的聽神經已受損，要看嘴唇讀音，不然有些話，還是聽不清楚。」於是我重新配戴助聽器，並於交談時，注意對方嘴唇發音。

1年前，自費去看一位中西醫雙修耳科老醫師，看診用心花了約半小時。詳細詢問，再以儀器伸入鼻腔與耳道，鼻內與耳內情形顯現於電腦螢幕上清清楚楚，且詳細解說。原來我的耳疾病因，是來自鼻腔，鼻水經由耳咽管倒流入中耳，造成中耳積水發炎，連帶著外耳道發炎會痛，也影響到內耳，造成聽神經受損。

老醫師要我先洗鼻腔，再以鼻孔吹氣球，按壓氣球，讓空氣打通耳咽管，「啵」的一聲，耳咽管瞬間暢通，也服用醫師調配的中藥，鼻子與耳朵才算獲得新生。

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