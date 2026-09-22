全自動洗浴機 造福臥床長輩

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80多歲阿嬤吃力地端著一盆熱水至臥室，將毛巾浸濕後，幫癱瘓臥床多年的另一半擦拭著身軀，想幫阿公翻身，擦得更乾淨一點，卻是力不從心。即使在醫院、養護機構，幫失能者洗澡，也需勞師動眾。如何讓年長者、臥床者在保有尊嚴且輕鬆地完成沐浴，成了長照的一大挑戰。

台南柳營奇美醫院護理部長蕭素秋表示，對一般人來說，洗澡是件再自然不過的事情，但在急性醫療與長照病房裡，這卻是一件大工程，因護理人力短缺，且傳統沐浴方式繁瑣，得由3至4名護理人員與照服員合力將病人挪至專用浴缸，放滿水後再浸泡清洗，全程耗時至少1小時。

再者，幫年長者沐浴，具有一定風險，不管在醫院或住家，都容易發生意外，家屬或看護在浴室替患者洗澡時，因頻繁彎腰，費力挪動，易造成肌肉骨骼損傷等職業傷害，也容易不慎滑倒；如失能患者重摔，或在浴缸裡發生嗆水意外，急須緊急就醫。

最重要的是，對於失能者而言，被多名照護人員挪動身體，至浴室脫光衣服，在多名看護觀看下，清洗身體，確實難堪、羞窘，毫無尊嚴可言，且浸在浴缸時，浮在水中，充滿不安全感。

為此，為尋求突破，蕭素秋赴日本取經，學習照護技術，回台後引進全自動洗浴設備，僅需1名受過專業訓練的護佐操作專屬推床與滑板，即可輕鬆將病患移送入洗浴艙。艙內採恆溫設計，在微細水柱沖洗下，不用人力搓擦，只需10幾分鐘就可完成沐浴。

柳營奇美醫院全院九百多床病患皆可預約使用這項洗浴服務，無須額外收費。蕭素秋指出，這項自動洗浴設備可有效杜絕交叉感染，因此，也可來協助急診車禍的傷患、無依無靠的路倒長者洗淨身軀，在身心脆弱之際，感受到溫暖。

這台日本原裝智慧洗澡機也於今年1月進駐台東偏鄉，蘇女中女士發揮基督大愛捐贈250萬元，將這套先進智能洗浴設備安置於台東長青養護中心，讓眾多偏鄉長者、失能患者也能感受有尊嚴、安全的洗沐體驗。