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健康名人堂／從失智症月看見台灣照護30年的前進

聯合報／ 徐文俊／台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師

每年9月是國際失智症月，9月21日則是世界阿茲海默症日。1994年，阿茲海默症國際組織（Alzheimer's Disease International，ADI）在愛丁堡創立這個全球倡議日；2012年再擴展為整個9月的持續行動。它提醒我們：失智症不只是記憶逐漸消失的醫學問題，更是照顧、人權、性別與社會正義的共同考驗。

長者失智 約13人就有1人

回望1990年代，台灣對失智症的認識才剛起步。早期社區調查顯示，65歲以上長者失智症盛行率約1.7%至4.3%。研究者逐步發展符合本土語言、教育程度與文化背景的認知評估工具，也確認阿茲海默症是台灣最常見的失智症病因。從那時開始，「老番癲」不再只是家庭裡難以啟齒的稱呼，而成為可以診斷、研究與治療的疾病。

今日，我們對失智症已有更完整的全國資料。衛福部2020至2023年調查顯示，台灣65歲以上長者失智症盛行率7.99%，約每13人就有1人；其中阿茲海默型占57%。2025年底約40萬名65歲以上失智者，至2041年可能接近68萬人。盛行率看似與十年前相近，但隨人口快速老化，需要支持的家庭數仍將大幅增加。

治療也經歷重大轉變。過去的膽鹼酯酶抑制劑，主要改善或暫時穩定症狀。2025年，單株抗體標靶治療相繼在台灣獲准，治療正式跨入疾病修飾治療時代。

然而，這些藥物延緩惡化，不是治癒；僅適用於部分早期阿茲海默症患者，還必須面對類澱粉相關影像異常、醫療成本與城鄉可近性的問題。

觀念改變 他們不須再隱藏

照護制度的進步或許更為深刻。2013年台灣公布首個國家級失智政策，2017年失智症政策2.0與長照2.0同步展開，並且逐步建立失智共同照護中心、社區失智服務據點、日間照顧、喘息服務及家庭照顧者支持。2026年長照3.0及失智症政策3.0，進一步把擴大到全齡失智者，並且納入年輕型失智症、就業支持、金融安全、司法與科技研究。

更重要的改變發生在社會觀念。失智者逐漸從「家庭的負擔」成為有聲音、有能力、有權利參與決策的人。台灣失智症協會自2002年成立以來，透過失智症月、瑞智學堂、互助家庭、記憶咖啡館及政策倡議，讓失智者和家屬由隱藏走向公共空間。

催生基本法 國家承擔責任

2026年「失智症基本法」的倡議，更象徵社會開始要求國家承擔跨部會、長期而穩定的責任。台灣36年來最重要的進步，不是我們已經戰勝失智症，而是我們逐漸學會：當一個人的記憶變得薄弱，他的人格、關係與尊嚴並未因此消失。

世界阿茲海默症日真正要喚醒的，不只是對疾病的注意，而是一個社會願不願意陪伴失智者繼續生活、繼續選擇，也彼此相愛。與失智者的共生社會是互相包容接納。正如「靜水流深」一書所說：「最需要被醫治的，不只是記憶，而是人與人之間的距離。」

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