紐西蘭南島 悠活漫旅13日

80多歲阿嬤吃力地端著一盆熱水至臥室，將毛巾浸濕後，幫癱瘓臥床多年的另一半擦拭著身軀，想幫阿公翻身，擦得更乾淨一點，卻是力不從心。即使在醫院、養護機構，幫失能者洗澡，也需勞師動眾。如何讓年長者、臥床者在保有尊嚴且輕鬆地完成沐浴，成了長照的一大挑戰。

2026-09-22 00:22