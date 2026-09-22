雙北小黃喊漲 起跳價擬110元

北北基計程車運價逾三年未調漲，台北市計程車客運商業同業公會昨指出，鑑於車價翻倍、保費及開車成本暴漲，加上雙北市區近年施工頻繁，停在路中耗損的油資「根本是司機貼錢載乘客」，盼將雙北起跳價從八十五元調漲為一一○元。

台北市計程車客運商業同業公會表示，現行計程車費率已實施逾三年，這段期間車輛、保險、維修、能源及人力等營運成本全面飆升，司機每天開車十多個小時，扣除油錢、氣費、車輛開銷等，實際收入反而不增反減。

公會指出，整體經營壓力已成為不可忽視的問題，近日召開雙北計程車運價審議委員會，盼讓運價合理反映實際營運成本。此次會議中主要提出調整基本起程費率、塞車及等待時間的合理計價、夜間及特殊節日服務成本、續程費率維持穩定、未來建立定期檢討機制等。

公會表示，上述內容已提交，但最終調整幅度、具體費率及實施日期，仍須尊重台北市及新北市計程車運價審議委員會的最終審查結果。

新北交通局說，距上次計程車運價調整已超過三年，未來合理反映營運成本增加，恐怕是不可避免的方向。新北市交通局長鍾鳴時說，業者提出的訴求有些確實合理，包括意外險費用等是由業者吸收，市府會進一步精算成本增減，再評估合理的調整幅度。若調整計程車運價，涉及雙北約五萬六千輛計程車的計費表，包括Ａｐｐ計費系統修改，以及使用敬老愛心卡搭乘計程車的補助點數是否需要同步調整等問題，整體作業需約三至四個月，相關期程仍在討論，待方案確定後將另行公布。

北市公運處一般運輸科長何毓婷表示，公會已提送建議運價，新北市交通局也有開審議委員會，邀集相關公會、專家學者參照意見，還在內部研議中，調幅未定案。