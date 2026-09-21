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國泰戶外寫生假日新北登場！親子搭帳篷同樂 畫出快樂生活

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「咖啡香永續磚」手作DIY課程，運用廢棄咖啡渣創造出永續香氛磚。圖／國泰金控提供
「咖啡香永續磚」手作DIY課程，運用廢棄咖啡渣創造出永續香氛磚。圖／國泰金控提供

周六上午的永和仁愛公園，聚集了許多帶著各式畫具前來的親子家庭。即使天氣炎熱，仍有不少家庭熱情參與國泰兒童繪畫比賽戶外寫生活動。大家在藍天與綠蔭下，揮動畫筆、運用繽紛色彩，激發天馬行空的想像力，描繪今年賽事主題「一起創造快樂生活」，展現充滿活力與童趣的創意。

國泰人壽協理廖昶超感謝所有參與的志工與親子搭檔，也鼓勵大家秉持「平安昨天、快樂今天、健康明天」的人生態度，並期許孩子們能夠「一直畫、一起畫、一輩子畫！」國泰人壽永和通訊處經理黃莉雯則表示，很高興這次能在新北舉辦戶外寫生活動，為親子創造在戶外共度美好時光的機會。現場特別設置扭蛋機闖關活動，讓孩子在遊戲中學習垃圾分類觀念，將環保落實於日常生活，透過親子互動，一起打造更「BETTER TOGETHER」的美好未來。

此次新北戶外寫生活動吸引許多家庭共襄盛舉，甚至有家庭將時下流行的野營帳篷搬進仁愛公園，全家人一邊畫畫、一邊享用點心，累了便在帳篷裡稍作休息，愜意享受綠蔭下的悠閒時光。現場繳交參賽作品的孩子，不僅能兌換限量紀念品，還有機會透過摸彩活動，將智慧藍牙耳機、飯店住宿券、樂高禮盒等大獎帶回家。

摸彩活動更將現場氣氛推向高潮，許多家庭一路參與到最後，滿心期待幸運得主揭曉。抽到樂高禮盒的孩子，開心雀躍地跳上舞台領獎，開心笑到合不攏嘴。

攜手警方宣導反詐 從小培養多元價值觀

為讓繪畫活動與生活教育相互結合，由國泰同仁組成的「詐騙防衛隊」及國泰產險也特別設置宣導攤位，攜手警政署透過闖關遊戲，以「金警聯手」方式進行防詐、反毒宣導，協助孩子建立正確觀念，從小培養防詐反毒意識。

現場也規劃多個融入健康、永續及環保元素的互動遊戲攤位，讓親子除了享受繪畫樂趣，也能透過問答與闖關活動，學習永續生活觀念。今年除了戶外寫生，活動也推出「咖啡香永續磚」手作DIY課程，引導親子認識廢棄咖啡渣的再利用方式，親手製作造型香氛磚，將環保理念融入創作，開放報名就迅速秒殺。

姊妹花執筆開心畫 爸爸也忍不住動筆

首度參加國泰兒童繪畫比賽戶外寫生活動的賴家姊妹，這次在爸媽陪伴下，一起到仁愛公園享受畫畫樂趣。賴爸爸表示，自己在網路上看到戶外寫生活動的資訊，想到家就住在附近，便決定帶全家一起來參加。兩個孩子拿起蠟筆與色鉛筆，畫得十分投入，讓他也忍不住跟著動筆，「連我自己也忍不住跟著一起畫了一張！」

賴爸爸笑說，活動規劃得相當用心，除了繪畫，還有許多闖關遊戲，一家人也報名參加DIY課程，學到不少不同的知識。沒想到最後還驚喜抽中獎品，讓全家人度過充實又愉快的假日時光。

國泰兒繪比賽常客報到 首度戶外寫生就愛上

家住板橋的洪家姊妹，從幼兒園中班開始，每年都會參加國泰兒童繪畫比賽，不過這次是她們首度參加戶外寫生活動。姊妹倆以眼前的仁愛公園為靈感，畫下溜滑梯與公園景色。就讀二年級的姐姐表示，自己很喜歡畫畫，能參加活動覺得很開心，妹妹則說大樹的顏色最難畫。

洪媽媽表示，很感謝國泰舉辦這麼有意義的活動，讓孩子有機會走出戶外、享受繪畫，也能和家人一起留下美好回憶，明年若有機會，還想再帶全家一起參加。

第51屆國泰兒童繪畫比賽即日起開放收件，今年以「一起創造快樂生活」為主題，徵件至9月30日止。歡迎有興趣的家長與孩子把握機會，前往活動專屬網站報名參賽，用畫筆描繪心中的快樂生活，展現獨一無二的色彩主張。

國泰攜手合作警政署在現場進行宣導，傳遞反詐原則。圖／國泰金控提供
國泰攜手合作警政署在現場進行宣導，傳遞反詐原則。圖／國泰金控提供

國泰兒繪比賽戶外寫生在新北永和仁愛公園舉行，吸引許多親子在綠蔭下參與。圖／國泰金控提供
國泰兒繪比賽戶外寫生在新北永和仁愛公園舉行，吸引許多親子在綠蔭下參與。圖／國泰金控提供

洪家姊妹跟著爸媽參加寫生活動，共享戶外美好時光。圖／國泰金控提供
洪家姊妹跟著爸媽參加寫生活動，共享戶外美好時光。圖／國泰金控提供

畫畫、闖關、DIY還中大獎，賴家姊妹玩得超開心。圖／國泰金控提供
畫畫、闖關、DIY還中大獎，賴家姊妹玩得超開心。圖／國泰金控提供

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