後腰痛2年以為長骨刺！七旬翁PSA破2千 竟是攝護腺癌骨轉移

因夜尿、排尿困難，70多歲張伯伯自覺為攝護腺肥大，但「攝護腺特異抗原」（PSA）結果異常，數字竟達2000多，連醫師都嚇了一跳。切片確診為晚期，癌細胞轉移至骨盆腰椎，而這正是他近兩年來後腰痠痛的真正原因。

台灣一年新增萬名攝護腺癌患者，人數之多，躍居我國男性癌症發生率第三位。衛福部最新死因統計資料顯示，113年共1897人死於攝護腺癌，台北榮民總醫院泌尿部部主任黃逸修表示，隨著人口老化，攝護腺癌對於男性的生命威脅逐年增加，關鍵在於確診時多已至晚期。

黃逸修表示，許多自認筋骨硬朗的退休長者在後腰隱隱作痛時，常以為運動拉傷或年邁骨刺引起的腰椎退化，前往骨科或復健科就診，接受長期復健，仍疼痛難耐，直到接受減壓手術時，醫師這才發現不對勁，進一步病理化驗顯示，骨髓腔中布滿攝護腺癌細胞。

一旦攝護腺癌進入轉移階段，荷爾蒙治療為標準治療，體內的雄性素濃度被壓至極低的去勢水平，此時，「攝護腺特異抗原」（PSA）明顯下降，以張伯伯為例，一度降至個位數，療效極為顯著。但好景不長，一兩年後PSA指數異常，上升至60，核醫掃描顯示，全身骨骼亮起密密麻麻的轉移警訊，已成「轉移性去勢抗性攝護腺癌」。

荷爾蒙治療陷抗藥性 「去勢抗性」成晚期病友嚴峻考驗

「荷爾蒙治療後，產生抗藥性，這是所有晚期攝護腺癌病友的宿命。」黃逸修說，平均用藥約一至兩年，不可避免地進展至「轉移性去勢抗性攝護腺癌」（mCRPC）階段，臨床治療面臨著更嚴峻的考驗，傳統化療效果極為有限。

在北榮醫療團隊評估及建議下，張伯伯接受 PSMA PET 正子掃描，影像顯示其全身骨骼病灶具備極高的 PSMA 活性表現，適合最新精準放射標靶治療 (如：鎦-177)。

為癌細胞精準打燈 「精準放射標靶」精準瓦解轉移病灶

黃逸修指出，PSMA是一種高度表現於攝護腺癌細胞表面的跨膜蛋白，在具有極高靈敏度的PSMA PET掃描面前，無所遁形，透過高解析影像技術標示出癌細胞位置，如同為癌細胞「打燈」般精準。

若檢測結果符合治療條件，可進一步採用精準放射標靶治療，這類治療就像一枚導引飛彈，精準地帶著放射線進入癌細胞，直接摧毀癌細胞 DNA，正因精準定位，對周邊正常組織的損傷，可降至最低。

張伯伯迄今接受四次精準放射標靶治療，「攝護腺特異抗原」（PSA）從一開始的60，下降至3.5，日前 PSMA PET 正子掃描影像顯示，全身骨頭密密麻麻的亮點全部不見。

黃逸修表示，治療轉移性攝護腺癌，有如一場漫長戰役，病患與家屬在確診之際，應有復發、抗藥性的心理準備，在接受荷爾蒙治療階段，配合醫囑，定期回診，嚴密監測PSA數字變化，並提早規畫家庭財務與商業保險，做好萬全準備。