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三高藥、安眠藥納監測 健保公布8類藥重複開立排行 「這類藥」排第一

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署最新統計，民眾重複領藥首位為攝護腺肥大用藥，其次為安眠鎮靜劑、抗思覺失調與抗血栓藥物。圖為鎮靜安眠藥示意圖。聯合報系資料照
健保署最新統計，民眾重複領藥首位為攝護腺肥大用藥，其次為安眠鎮靜劑、抗思覺失調與抗血栓藥物。圖為鎮靜安眠藥示意圖。聯合報系資料照

台灣就醫方便，醫師、患者常有重複開藥、領藥問題，衛福部健保署針對降血壓、降血脂、降血糖等3高用藥，與安眠鎮靜劑、抗思覺失調症、抗憂鬱症等3種精神科用藥，及抗血栓、攝護腺肥大共8類藥品進行重複開藥監測。健保署最新統計，民眾重複領藥首位為攝護腺肥大用藥，其次為安眠鎮靜劑、抗思覺失調與抗血栓藥物。健保署表示，該8項指標按季回饋給異常值醫師提出說明，確保臨床用藥合理性。

依健保署統計，去年西醫診所此8類藥品跨院重疊率，以攝護腺肥大藥物0.72%最高；後依序為安眠鎮靜0.66%，抗思覺失調症、抗血栓各為0.35%，及抗憂鬱症0.25%、降血壓0.18%、降血脂0.11%、降血糖0.09%。若以攝護腺肥大藥物統計，全年約有27萬天處方重疊，若加上醫院層級重複開藥將高達85萬天。

健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，以攝護腺肥大用藥統計，依醫院層級重複開藥，醫學中心達0.52%，區域醫院為0.58%，地區醫院為0.63%。但若看歷年數據，西醫基層今年與去年第1季相比，重複開藥已由0.76%下降至0.72%，醫院由0.59%下降至0.58%，可見攝護腺肥大藥品重複開藥情形已有改善。

至於其他用藥方面，安眠鎮靜劑自2024年0.68%，去年下降至0.66%；抗憂鬱劑自0.27%降至0.25%；降血糖藥自0.1%降至0.09%。但其他4種藥物則是持平。

戴雪詠說，健保署監控8類藥品，並計算「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」，該項指標為提升用藥品質指標，以更嚴格的監測模組，提供臨床醫師參考，不代表是錯誤。其原因於臨床實務上，病人可能病情改變或對藥品成分不耐受其副作用，或個人體質差異，如代謝、肝腎功能等，醫師以同藥理作用機轉的其他成分藥品替代，而致有日數重疊情形。

戴雪詠指出，該8類藥品指標按季公布，回饋給異常值醫師提出說明，確保臨床用藥合理性，健保署將持續監測重複用藥情形，輔導院所改善。

書田診所院長蔡培斌說，醫師開藥一定會察看健保雲端藥歷，了解患者用藥，但由於看診時間緊湊，或患者用藥複雜，有時醫師察看確實有所遺漏而重複開藥，但這種情形應不常見。不過，攝護腺肥大重複開藥重疊率高，主因可能是攝護腺肥大常用甲型阻斷劑緩解排尿不順等症狀，該項藥物也於心臟科等其他科別開立並用於降血壓，可能因患者疾病跨科別造成重複開藥率高。

民眾要避免重複用藥，蔡培斌建議，看診時應向醫師說明目前正在使用的藥物，也可以自行察看健保存摺APP，了解用藥情形，許多患者也會利用AI分析有沒有重複用藥，以防重複用藥影響健康。

三高 健保 思覺失調症

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