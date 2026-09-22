重複領藥 攝護腺肥大 １年多開85萬顆藥

就醫方便，重複領藥問題不小，衛福部健保署嚴格監測三高用藥、安眠鎮靜劑、抗思覺失調症、抗憂鬱症、抗血栓、攝護腺肥大等八類藥品，統計顯示，攝護腺肥大用藥位居重複領藥首位，二○二五年診所、西醫層級醫院累積重複開藥達八十五萬天，至少多開了八十五萬顆藥物。

健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，長期監控這八項用藥指標，按季統計「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」，並回饋給異常值醫師，要求提出說明，以確保臨床用藥合理性，藉此提升用藥品質。

健保署統計，去年西醫診所此八類藥品跨院重疊率，以攝護腺肥大藥物最高，達百分之零點七二，其餘依序為安眠鎮靜百分之○點六六，抗思覺失調症、抗血栓各為百分之○點三五，抗憂鬱症百分之○點二五，降血壓百分之○點一八、降血脂百分之○點一一、降血糖百分之○點○九。

進一步分析攝護腺肥大藥物跨院重疊率，二○二五年西醫診所全年約二十七萬天處方重疊，西醫醫院攝護腺肥大藥全年處方重疊更達五十八萬天，同樣位居八類監測藥物首位；觀察醫院層級，醫學中心為百分之○點四八，區域醫院百分之○點五八，地區醫院達百分之○點七二。

健保雲端系統行之多年，在醫師開藥時，常主動提醒重複用藥，但從這次統計數字來看，健保雲端相關提醒仍有加強空間。書田診所院長蔡培斌表示，醫師開藥時，大都會查看健保雲端藥歷，了解患者用藥狀況，但常因看診時間緊湊，或患者用藥複雜，醫師有所遺漏而重複開藥。

健保署回應，「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率係用來提升用藥品質，以更嚴格的監測模組，提供臨床醫師參考，不代表是錯誤。在臨床實務上，病人常因病情改變，或對於某些藥品成分不耐受，以致副作用較大，或個人體質差異（代謝、肝腎功能），此時，醫師習慣以同藥理作用機轉的其他成分藥品替代，以致日數重疊。

至於攝護腺肥大用藥名列重複領藥之首，蔡培斌表示，攝護腺肥大藥物之所以重複開藥重疊率高，主因可能是攝護腺肥大藥物常以甲型阻斷劑來緩解排尿不順，但心臟科、家醫科等其他科別醫師也常開立此藥，用來降血壓，患者如因疾病而跨科別就醫，就可能造成重複開藥率高。

如何避免重複用藥？蔡培斌建議，民眾看診時，最好主動向醫師提示自己正使用哪些藥物，並至健保存摺Ａpp，了解用藥情形。不少患者則利用ＡＩ人工智慧分析有沒有重複用藥。