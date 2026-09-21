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呂紹嘉攜手卡普松 詮釋德弗札克大提琴協奏曲

中央社／ 台北21日電

NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉將與法國大提琴家卡普松將再度合作，帶來德弗札克「大提琴協奏曲」，這首被視為大提琴曲目中最偉大的作品之一，展現大提琴獨有的歌唱性。

這場音樂會是NSO國家交響樂團成立40週年系列節目之一，呂紹嘉曾於2010年至2020年擔任NSO音樂總監，卸任後持續以榮譽指揮身分與樂團合作。呂紹嘉今天接受媒體聯訪時表示，兩人首次合作是在2009年，當時卡普松已經很有名，「我記得排練時我有一瞬間稍微分神，卡普松立刻察覺，非常敏銳。」

卡普松（Gautier Capuçon）可以說是法國樂壇之光，2024年巴黎奧運聖火抵達巴黎市政廳時，他在廣場上以琴聲代表法國向全球致敬；巴黎聖母院浴火重啟的歷史時刻，卡普松與哥哥、也是知名小提琴家雷諾．卡普松（Renaud Capuçon）同台，在全球政要面前演奏，揭幕文化與希望的重生。

卡普松表示，跟呂紹嘉指揮第一次合作時彼此其實不太認識，「但如果後來能繼續合作，就代表上次合作的經驗很愉快，這是我覺得再度合作最美好的理由。」

卡普松表示，德弗札克（Antonin Dvorak）的「大提琴協奏曲」不只是協奏曲，更像是「帶有大提琴獨奏的交響曲」，「一開頭近4分鐘的管弦樂前奏極為少見，展現和整首樂曲的交響性與英雄氣概。」卡普松表示，這首樂曲很美，「最後樂章結尾時的音樂，就像是陪伴所愛的人靈魂上天堂。」

呂紹嘉則認為，德弗札克「大提琴協奏曲」可以說是大提琴曲目中最偉大的作品之一，「曲風屬於浪漫樂派晚期，情感表現豐富，特別適合大提琴本身如歌的特質，深受愛樂者喜愛，選在NSO 40週年演出，是很合適的作品。」

其他曲目還包括德布西的管弦樂「遊戲」、巴爾托克「神奇的滿洲官吏」以及李翰威創作的一分鐘交響曲「筆舞」。

「呂紹嘉、高提耶．卡普松與 NSO」音樂會將於9月24日舉行，地點在台北國家音樂廳。

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