台北詩歌節27日登場 台港星馬逾90位詩人參與

由台北市文化局主辦的「台北詩歌節」將於27日登場，由詩人羅智成策畫，以「方塊字的歡聚」為核心概念，匯聚台港星馬逾90位詩人參與。

活動起跑記者會今天在華山文創園區Magic Box 魔術方塊數位故事館舉行。

根據台北市文化局發布新聞稿，活動開場由作家孫大川吟唱卑南歌謠，文化局長蔡詩萍致詞表示聽到這段美妙的歌聲，彷彿回到孫大川的家鄉拜訪，往事歷歷在目。

蔡詩萍表示，台北詩歌節希望開創屬於「台北的文藝復興」，讓詩歌走進大眾的日常生活，本屆主題「方塊字的歡聚」，意味著每個方塊字與方塊字之間，擁有著無限的組合形式與巧思。

策展人羅智成致詞表示，他表示台北詩歌節26歲了，自己第一次籌辦是2002年，上一次則是2010年。今年受到很多朋友幫助，如開幕之夜、當代詩人作品朗讀的音樂設計，由何康國擔任，孫大川也加入演出陣容，總策畫封德屏更是安全感來源。

總策畫、「文訊」雜誌社長封德屏致詞表示，台北市擁有一甲子以上的現代詩歌空間，如明星咖啡館外的周夢蝶舊書攤；「藍星詩社」在中山堂的露天茶座；濟南路上有紀弦創立「現代派」詩社。封德屏說，如果台北可以成為「一座偉大的城市」，一定是因為文學、因為詩。

2026台北詩歌節的開幕活動「詩是我們特有的季節—現代詩開幕之夜」，將於9月27日晚間於中山堂中正廳登場，並規劃15場次推廣系列活動，「詩歌市集─詩集展售會」仿10月18日登場。