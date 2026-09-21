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健康產業破框跨域尋生機 打造以人為中心照護

中央社／ 台北21日電

超高齡化、少子女化夾擊，健康產業打破界線跨域合作是轉機，專家籲把握拓展台灣參與國際機會，AI導入讓新藥新科技更安全、讓醫療影像成醫病溝通助攻，打造以人為中心初衷。

中央通訊社今天在台北舉辦「2026恆健康趨勢論壇」，在跨域趨勢焦點與談環節，以跨域創新、永續領航為主題，人口結構轉變、健康需求升級與科技快速演進，健康產業已從單一醫療服務，走向生技、醫療、科技、產業與社會共構新生態系，打破產業界線是成功關鍵。

這次跨域趨勢焦點與談主持人、國立台灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所特聘教授陳美燕表示，過去2年持續與外貿協會合作推動計畫，透過「健康台灣」拓展國際合作夥伴，這與今天論壇深化跨域合作與公私協力，串聯各界資源，共創健康產業生態系核心不謀而合。

賽諾菲香港台灣企業公共事務暨市場准入處長蔡德揚表示，從國際藥廠角度，企業長期與主管機關、病友團體及醫療院所等利害關係人合作，未來可進一步擴大合作範疇，將相關模式延伸至其他市場、國家及國際組織，如罕病照護與東南亞交流，拓展台灣參與國際的機會。

蔡德揚強調，不論是什麼樣的跨域合作，最終共同的交集仍是「病人」，也就是以人為中心。每個角色或許都有不同的利益、目標與專注領域，但最終都應回到人的需求，這也是此次討論的重要核心。

跨域合作不僅是讓台灣被世界看到的捷徑，對超肽生物科技總經理林啟文而言，跨域合作是安全性的保障，他說，跨域合作已成為生技產品開發的重要推力，AI的導入不僅加速資料搜尋與分析，也提升生技、AI與醫療體系的協作效率，進一步強化藥品及醫材開發的安全性。

AI與醫學跨界合作，可助力確保藥品、醫材安全性，還能透過AI軟體公司與晶片廠商合作，為醫療影像需求擦出新火花。智捷醫學科技技術長顏進平表示，當診間醫病溝通醫療影像朝3D化發展，未來需與晶片廠商合作，發展更符合醫療影像分析與3D運算需求算力。

作為本土藥廠代表的高端疫苗處長陳正揚認為，對疫苗及新藥開發而言，跨域合作是一條不得不走的路，從疫苗開發初期的疾病監測、流行病學研究、醫院臨床驗證到產品推廣，跨域合作貫穿疫苗開發全程。面對疫苗猶豫，需持續投入衛教宣導，提升民眾對疾病的認識與預防能力。

中華民國健康促進推廣協會體能訓練師謝喬勛說，「我們角色比較像是連結者」，將不同專業、技能及健康觀念帶進社區，讓長輩都能夠理解與運用。跨域合作就是從連結者到陪伴者，再到教學者的過程，把這些不同領域的力量串聯，照顧到所有人健康，等於幫助一個又一個家庭。

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