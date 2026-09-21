舒力基颱風最快周四生成！這日最接近台灣 中秋賞月機率曝光

關島附近的熱帶擾動最快周三發展成熱帶性低氣壓，周四增強為「舒力基」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，颱風下周一移動到台灣東部外海雨巴士海峽附近，後續路徑分歧大，但中秋連假各地晴朗穩定，西半部賞月機率高，東半部雲量較多，仍有賞月機會。

黃恩鴻說，目前在關島附近的熱帶擾動正在發展中，周三、周四將變成熱帶性低氣壓，周四、周五增強為舒力基颱風，並往偏西北西移動，下周一移動到台灣東方海面或巴士海峽，但後續路徑分歧大，可能直接北轉，也可能原地停留後再往巴士海峽移動；另杜鵑颱風目前在日本東南方海面，朝東北東方移動，短期內將減弱。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明（22日）與今天類似，環境風場為東北風，南部、中部山區不定時有短暫陣雨，尤其南部需留意較大雨勢，其他地區多雲到晴，午後嘉義、花東山區有零星短暫陣雨。

周三、周四（23、24日）環境風場轉為偏東風，迎風面水氣增加，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有短暫陣雨，大台北、花蓮有零星降雨，其他地區為多雲到晴的好天氣，午後南部、中部以北山區有零星短暫陣雨。

周五至周日（25至27日）雨勢趨緩，各地轉為晴朗穩澄的好天氣，午後南部、中部以北山區有零星短暫陣雨。

下周一（28日）預估舒力基颱風移動到台灣東方海面與巴士海峽附近，下周初期恐受到颱風外圍環流影響，但實際雨勢、降雨範圍，仍要視颱風未來路徑及強度而定。

至於中秋連假期間的賞月機率？黃恩鴻說，中秋連假各地天氣各地晴朗穩定，西半部賞月機率高，東半部雲量較多，但仍有賞月機會。

溫度部分，黃恩鴻表示，周四清晨前北部、宜蘭、花蓮低溫約22至24度，中南部、台東約25至27度；周五環境風場轉為東風，周五清晨起溫度回升，各地低溫約24至27度；而未來一周高溫都是30至33度，局部可能達34、35度，周末受到外圍沈降作用影響，整體高溫會更熱。